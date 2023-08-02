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蔣萬安拍板 墊付北流1.9億爭議款

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導

北流1.9億元爭議款未結，台北市政會議昨討論墊付款案，市長蔣萬安拍板，將由文化局提報1.9億元墊付款本金，10月送議會審查，若順利就會結清這筆墊付款。副市長李四川向建築事務所溝通後，也為市府爭取到免付延遲付款利息約1400萬元。

文化局昨在市政會議提出北流墊付款報告案，若從去年4月與6月至今計算每個月80萬利息，2筆利息共需1400萬元，預計編列墊付款金額為2億6百多萬元。

不過，李四川、工務局、新工處已向2建築師事務所努力溝通，事務所表達願意支持市府的努力，所以不會申請利息費用，最後市長蔣萬安拍板，送議會審查的墊付金額僅為本金1.9億元。

蔣萬安表示，北流墊付案10月會送議會審議，若議會通過即可先行支付，並依循法定程序補列預算案，同時也向文化部爭取費用，這是目前最快且最能保障市民權益的方法。未來工程規畫即時讓市府內部掌握，並提出新的規畫，各局處也針對既有SOP或制度，如果有需要檢討改進，會全盤思考。

民眾黨主席、前市長柯文哲針對北流與文化部、蔣市府爭論不休，北市府解決方案出爐後，民眾黨議員陳宥丞表示，依法來說北流1.9億工程款沒有任何的爭議，中央地方沒有理由不去支付給廠商，市政問題本來就不應該變成政治口水，應回歸專業，因此蔣市府本應支付這個款項，未來在議會審查，也會支持這筆預算。

利息 蔣萬安 文化局

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