北大特區海洋公園1600萬改造 挨批設施少

新北市北大特區內海洋公園，年久失修出現積水、破損等問題，封閉1年多修繕，7月初完工啟用，家長卻批設施寥寥無幾，讓人失望。該處公園是區公所維管，還我特色公園聯盟提供不少改建意見，特公盟表示，公園分為幼齡、大齡童區，場域仍有遊具空間但經費已不足，盼未來有機會增設。

整修後再開放的海洋公園近日在新北市北大特區臉書社團引起熱議，民眾質疑投入1600萬元設計、監造、施工，卻改得讓人無感。

特公盟說明，公園設計彙集學者、居民及公所意見，除做排水改善，設計分為幼齡區遊具、大齡兒童主題區，包含龍學公園的沙與礫石、中山公園的木屑與礫石，及樹林萬坪景觀公園的樹皮與礫石。另有2座共融彈跳床，讓輪椅族也能遊戲，長輩和孩子能玩在一起。

市議員廖宜琨說，經爭取市府使用平均地權基金改建公園，經費直接由三峽區公所使用，完工後地方反映許多問題，他曾辦會勘，設施不足之處會要求公所改進。

三峽區公所指出，規畫過程透過地方說明會凝聚意見，也邀特公盟參與設計，民眾期待公園設施再精進，區公所將持續蒐集意見，作為未來改善參考。