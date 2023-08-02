新北建議款大小眼？ 綠營議員批市府

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處統計，今年上半年由國民黨議員白珮茹以核准855萬餘元奪冠，被視為「打侯大將」的民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜核准金額掛蛋，兩人昨批，市府不滿她們太用力監督藉此報復。市府回應，所有建議款項由局處評估可行性，若相關建議是市府例行建設，不見得會使用建議款。

新北市是少數仍然有建議款的縣市政府，66名市議員每年各有1200萬元額度，提供議員實質建議動支權限，作為地方教育、經建等使用。

新北市主計處公布今年1至6月核定數字，以議員白珮茹的855萬3000元最高，其次是國民黨議員王威元833萬6000元，第三是無黨籍議員蘇泓欽的720萬6000元。

戴瑋姍、陳乃瑜核定金額為零，戴、陳2人一向是打侯大將，兩人質疑是被市府針對，才拿不到這項資源。

戴瑋姍直言，今年她已簽出學生課桌椅汰換、冷氣修繕、汙水下水道與路面刨鋪等案，數字近1200萬元，「哪項不是市民需要的？」市府不該藉此作為箝制議員質詢的工具。

陳乃瑜則說，她今年提1000餘萬，其中石碇地區老人共餐地點必經道路崎嶇難行，復康巴士也無法進入，市府不核准此案令人難以相信；另烏來老街排水系統無法負荷強降雨，她建議改善卻無下文，難道要等出事才有作為？

也有部分藍營議員款項偏少，國民黨資深議員蔡淑君上半年核准金額40萬餘元，蔡表示，她的建議案要有完整計畫書才提，今年款項差不多快用完，可能是統計資料有時間差。

獲核47萬餘元的國民黨議員陳錦錠也說，相關款項都陸續核發，也不認為市府對藍綠有大小眼。

新北市府主計處長吳建國表示，議員建議款主要評估項目有配合業務需求與配合預算科目，若各局評估合理就會循程序往上簽，未核定可能與該單位例行建設重複等因素有關，不會刻意針對誰。