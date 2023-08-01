新北預估周四風雨最強「拐彎後東北角打轉」 侯友宜跨海盯防颱

氣象局發布卡努海上颱風警報，新北市晚間舉行卡努颱風第1次工作會報，人在日本的新北市長侯友宜穿著防災紅背心跨海視訊參與，侯友宜表示，據天氣風險公司預估，新北風雨最大落在3日（周四），最可能先影響東北角，他要求所有局處與公所單位把防颱整備工作做好，並通知民眾注意長浪等，他明天下午返台，晚間7時會親自主持會報，確認星期四上班上課情形。

天氣風險公司在會議中指出，氣象局今晚8時30分發布北部、東北部海上警報，由於路經西修，3日（周四）中午至深夜可能觸碰新北東北沿海地區，新北陸警機會提高，若有陸警，可能在周三發布；海警預計4日晚間解除，陸警預計4日凌晨解除。

天氣風險公司在會議上表示，目前颱風時速12公里有慢下來，轉彎後未來3天都在新北的東北角地方打轉，雖然坊間懷疑會不會像當年納莉颱風回馬槍，但現在大氣條件不太可能。

天氣風險公司在會議中表示，風雨預估2日起逐漸增強，本市各地有大雨，其中3日風雨最強，山區有局部豪雨機會，市區陣風七到八級，郊區有八到十級陣風，新北目前沿海已有長浪，2日至4日有五到七米大浪發生。

累積雨量部分，未來四天加總新北南區可能有255-380mm，東區240-370mm，北區230-370mm，西區相對較少約150-270mm。

侯友宜雖出訪在外，也不忘帶著紅背心視訊開會，2019年7月侯友宜與議員前往北歐參訪，期間遇到丹娜絲颱風來襲，侯友宜與市府視訊召開防在會議時，就因穿著「防災紅背心」，被認為外出也不忘市政，引發熱議。