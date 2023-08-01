颱風卡努接近 北市：2日水門只出不進可能性極高

颱風卡努逐步逼近，適逢基隆北海岸等地區進入年度天文大潮，台北市水利處提醒，明天發布疏散門「只出不進」的可能性極高，請停在堤外的車主務必留意相關訊息。

台北市百齡橋下堤外停車場去年在颱風尼莎肆虐時遭上漲河水淹沒，大量汽、機車成泡水車，市府為此祭出防汛新制，當水利處宣布疏散門「只出不進」4小時後，交通局就會開始拖吊仍停放在堤外的車輛，並收取罰鍰、移置費及保管費。

水利處今天發布新聞稿表示，受到颱風卡努外圍環流影響，北部地區降雨逐漸明顯，加上目前是年度天文大潮期間，河川水位容易高漲，明天極可能發布「只出不進」，也隨時可能開始關水門。

水利處提醒，車輛停放在基隆河下游、百齡左右岸及淡水河沿岸停車場的車主，應特別注意水情變化、颱風動態及水門管制訊息，一般民眾在降雨期間也請勿再進入河川區從事水域活動。

水利處指出，停在堤外的車主可至台北市停管處「停車查詢一站式服務」網站登錄車輛資訊，就會收到防汛簡訊通知，也可下載「行動防災」手機APP查看相關資訊，或加入「臺北市政府」LINE官方帳號接收市政訊息。