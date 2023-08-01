快訊

林口PChome倉庫大火！消防局出動71車200多人搶救 全面燃燒畫面曝

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

晚餐後、看電視打瞌睡 年逾50歲男性須留意「這變化」

颱風卡努接近 北市：2日水門只出不進可能性極高

中央社／ 台北1日電

颱風卡努逐步逼近，適逢基隆北海岸等地區進入年度天文大潮，台北市水利處提醒，明天發布疏散門「只出不進」的可能性極高，請停在堤外的車主務必留意相關訊息。

台北市百齡橋下堤外停車場去年在颱風尼莎肆虐時遭上漲河水淹沒，大量汽、機車成泡水車，市府為此祭出防汛新制，當水利處宣布疏散門「只出不進」4小時後，交通局就會開始拖吊仍停放在堤外的車輛，並收取罰鍰、移置費及保管費。

水利處今天發布新聞稿表示，受到颱風卡努外圍環流影響，北部地區降雨逐漸明顯，加上目前是年度天文大潮期間，河川水位容易高漲，明天極可能發布「只出不進」，也隨時可能開始關水門。

水利處提醒，車輛停放在基隆河下游、百齡左右岸及淡水河沿岸停車場的車主，應特別注意水情變化、颱風動態及水門管制訊息，一般民眾在降雨期間也請勿再進入河川區從事水域活動。

水利處指出，停在堤外的車主可至台北市停管處「停車查詢一站式服務」網站登錄車輛資訊，就會收到防汛簡訊通知，也可下載「行動防災」手機APP查看相關資訊，或加入「臺北市政府」LINE官方帳號接收市政訊息。

颱風 北市 車主 卡努颱風

延伸閱讀

中颱卡努發海警 陸警要看轉彎路徑

颱風卡努逼近 龜山島8月2日起封島3天

1關鍵決定涵蓋範圍！卡努暴風圈估周四籠罩北基宜 氣象粉專：相當有感

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

相關新聞

雙颱接力搗亂 北市大稻埕煙火再度延期

颱風卡努來勢洶洶，北市觀傳局今日宣布，考量颱風將帶來瞬間陣風，且天候狀況直接影響煙火體驗及觀看品質，原定8月2日晚間煙火...

出訪不忘帶紅背心 侯友宜晚間視訊參與卡努颱風工作會報

卡努颱風可能來襲，新北市政府今晚舉行卡努颱風第1次工作會報，由於新北市長侯友宜出訪日本，本次會報將由副市長朱惕之主持，不...

北流栽培音樂人才站上Live House 入選者盼能進入業界

北流去年開始舉辦「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，邀請來自全國大專院校、高中職等音樂相關科系、社團與學生獨立樂...

新北建設分藍綠？ 上半年地方建議款「打侯大將」掛蛋

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處統計，今年上半年由國民黨議員白珮茹以核准855萬餘元奪冠，被...

蔣萬安拍板北流墊付案 民眾黨議員：本就應先付避免衍生利息

針對北流1.9億工程款爭議，台北市長蔣萬安今早在市政會議拍板，將由文化局提報墊付款，10月送議會審查，若順利就會結清這筆...

紓解樹林市區交通壓力 民代爭取2.5億地下道截彎取直

為解決樹林前站鎮前街、博愛街交通阻塞，立委蘇巧慧推動樹林區立仁街截彎取直計畫，今行政院公共工程委員會辦理會勘，蘇巧慧表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦