出訪不忘帶紅背心 侯友宜晚間視訊參與卡努颱風工作會報

卡努颱風可能來襲，新北市政府今晚舉行卡努颱風第1次工作會報，由於新北市長侯友宜出訪日本，本次會報將由副市長朱惕之主持，不過據了解，侯友宜本人在出訪日本前即相當關切颱風動向，更不忘帶著「防災紅背心」出發，今天晚上9時許將透過視訊參加工作會報，明天下午抵台，晚間7時也將直奔市府參與卡努颱風第3次工作會報，為颱風備戰。

中央氣象局預計今晚8時30分發布中颱卡努海警，不排除發布陸警，尚待觀察，但地方政府不敢鬆懈，新北市府晚間8時許將舉行卡努颱風第1次工作會報，由副市長朱惕之主持。

新北市長侯友宜雖出訪在外，今晚他也將視訊連線叮囑相關防災進度，據悉，侯友宜早在出訪前就非常關心颱風動向，更帶著「防災紅背心」以備不時之需，今晚他將在日本穿著「紅背心」與新北災害應變中心視訊。

2019年7月侯友宜與議會前往北歐參訪，期間遇到丹娜絲颱風來襲，侯友宜與市府視訊召開防在會議時，因為穿著「防災紅背心」，被說是外出也不忘市政，引發熱議。