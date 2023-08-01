北流栽培音樂人才站上Live House 入選者盼能進入業界

北流去年開始舉辦「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，邀請來自全國大專院校、高中職等音樂相關科系、社團與學生獨立樂團等踴躍報名，今年特別擴大舉辦與音樂製作人陳子鴻合作，開設專業課程，入選團體分享，希望透過這樣活動把握機會表現，成為未來進入業界相關領域跳板。

「Open Lab音樂人才發源扶植計畫」是經由徵選及一系列培訓課程，最後讓學員在Live House D獲得正式演出的機會，透過北流自身的產業與場域資源，串聯具高度專業與技術性的音樂創作及製作教學機構，一同發掘具潛力音樂新秀，董事長黃韻玲表示，新秀需要一個實驗舞台試水溫，該專案就是要給予年輕人機會。

今年邀請知名音樂製作人陳子鴻「1500聲量音創學院」共同合作，規畫重量級師資及培育課程，包含音樂相關智慧財產權及稅法知識、如何執行展演活動企劃、舞台呈現及硬體技術處理，提升學員未來踏入產業或加深創作的各項職能，課程以線上直播方式呈現，有興趣的人可線上參與，今年也提供更完整硬體設備讓學生演出。

今年共有五組團體入選，分別為政大黑音、台師大Unicorn角獸樂團、文化大學悖論式樂團、中正大學嘻研、松山高中TIME MACHINE CLUB，有入選樂團分享，希望透過這樣專業課程訓練，利用北流提供資源，把握機會展現自己，期待這樣經驗能當接軌業界的跳板。