快訊

29年天母高島屋「麥當勞」熄燈！最後營業時間曝 網崩潰：為什麼

總統大選最新民調曝！賴清德居第一 侯友宜「止跌緩升」擄獲7成藍營支持者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北流栽培音樂人才站上Live House 入選者盼能進入業界

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北流今年擴大舉辦「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，與音樂製作人陳子鴻合作，開設專業課程，讓學員站上Live House舞台，累積經驗，培育音樂新秀。記者洪子凱／攝影
北流今年擴大舉辦「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，與音樂製作人陳子鴻合作，開設專業課程，讓學員站上Live House舞台，累積經驗，培育音樂新秀。記者洪子凱／攝影

北流去年開始舉辦「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，邀請來自全國大專院校、高中職等音樂相關科系、社團與學生獨立樂團等踴躍報名，今年特別擴大舉辦與音樂製作人陳子鴻合作，開設專業課程，入選團體分享，希望透過這樣活動把握機會表現，成為未來進入業界相關領域跳板。

「Open Lab音樂人才發源扶植計畫」是經由徵選及一系列培訓課程，最後讓學員在Live House D獲得正式演出的機會，透過北流自身的產業與場域資源，串聯具高度專業與技術性的音樂創作及製作教學機構，一同發掘具潛力音樂新秀，董事長黃韻玲表示，新秀需要一個實驗舞台試水溫，該專案就是要給予年輕人機會。

今年邀請知名音樂製作人陳子鴻「1500聲量音創學院」共同合作，規畫重量級師資及培育課程，包含音樂相關智慧財產權及稅法知識、如何執行展演活動企劃、舞台呈現及硬體技術處理，提升學員未來踏入產業或加深創作的各項職能，課程以線上直播方式呈現，有興趣的人可線上參與，今年也提供更完整硬體設備讓學生演出。

今年共有五組團體入選，分別為政大黑音、台師大Unicorn角獸樂團、文化大學悖論式樂團、中正大學嘻研、松山高中TIME MACHINE CLUB，有入選樂團分享，希望透過這樣專業課程訓練，利用北流提供資源，把握機會展現自己，期待這樣經驗能當接軌業界的跳板。

樂團 台北流行音樂中心

延伸閱讀

第一銀行找「國民女友」溫妮拍ESG品牌影片及推Podcast

「原子少年」評「未來少女」 徐若瑄驚呼好嚴格

綜合高中5年倒33校 校長嘆：理念很好現實卻很骨感

閻奕格分享過來人經驗 黃韻玲評她太犀利

相關新聞

雙颱接力搗亂 北市大稻埕煙火再度延期

颱風卡努來勢洶洶，北市觀傳局今日宣布，考量颱風將帶來瞬間陣風，且天候狀況直接影響煙火體驗及觀看品質，原定8月2日晚間煙火...

出訪不忘帶紅背心 侯友宜晚間視訊參與卡努颱風工作會報

卡努颱風可能來襲，新北市政府今晚舉行卡努颱風第1次工作會報，由於新北市長侯友宜出訪日本，本次會報將由副市長朱惕之主持，不...

北流栽培音樂人才站上Live House 入選者盼能進入業界

北流去年開始舉辦「Open Lab 音樂人才發源扶植計畫」，邀請來自全國大專院校、高中職等音樂相關科系、社團與學生獨立樂...

新北建設分藍綠？ 上半年地方建議款「打侯大將」掛蛋

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處統計，今年上半年由國民黨議員白珮茹以核准855萬餘元奪冠，被...

蔣萬安拍板北流墊付案 民眾黨議員：本就應先付避免衍生利息

針對北流1.9億工程款爭議，台北市長蔣萬安今早在市政會議拍板，將由文化局提報墊付款，10月送議會審查，若順利就會結清這筆...

紓解樹林市區交通壓力 民代爭取2.5億地下道截彎取直

為解決樹林前站鎮前街、博愛街交通阻塞，立委蘇巧慧推動樹林區立仁街截彎取直計畫，今行政院公共工程委員會辦理會勘，蘇巧慧表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦