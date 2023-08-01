新北建設分藍綠？ 上半年地方建議款「打侯大將」掛蛋

新北市議員每年有1200萬元地方建設建議款額度，新北市主計處統計，今年上半年由國民黨議員白珮茹以核准855萬餘元奪冠，被認為是「打侯大將」的民進黨議員戴瑋姍、陳乃瑜核准金額卻都掛蛋，兩人昨批，市府不滿她們全力監督市府，才藉此報復。新北市府回應，所有建議款項都由局處評估可行性，若相關建議是市府例行建設，不見得會使用建議款。

新北市是目前少數仍有建議款的縣市政府，66名議員每年有1200萬元額度，提供議員實質建議動支權限，作為地方教育、經建等地方建設使用。

新北市主計處公布今年1到6月核定數字，以白珮茹的855萬3000最高，其次是國民黨議員王威元833萬6000元，第三則是無黨籍議員蘇泓欽的720萬6000元。

而戴瑋姍、陳乃瑜、民眾黨議員陳世軒核定金額為0，戴、陳2人過去是打侯大將，被認為是被市府針對。

戴瑋姍指出，上屆議員第二年後，市府即不再核定建議款給她，主因就是她在議會強力監督市府與侯友宜，才被針對；戴直言，建議款是議員依地方需求提出，今年她已簽出學生課桌椅汰換、冷氣修繕、汙水下水道與路面刨鋪等案子，數字近1200萬元，哪項不是市民需要的？市府不該藉此作為箝制議員的工具。

陳乃瑜則說，市長若對她有意見請衝著她來，不要苛扣地方建設，她今年提了1000餘萬，其中石碇地區老人共餐地點必經道路崎嶇難行，連復康巴士也無法進入，市府不核准此案令人難以相信；另烏來老街排水系統無法負荷強降雨，她建議改善卻無下文，難道要等出事才有作為？

陳世軒則表示，相關款項都有撥款，但統計資料卻無，他也很納悶。

但也有部分藍營議員款項較少，「林口阿姨」蔡淑君上半年核准金額僅40萬餘元，蔡淑君表示，她的建議案不提供便簽，而是要有完整計畫書，今年款項差不多快用完，可能是統計時間差；獲核47萬餘元的國民黨議員陳錦錠也說，相關款項都陸續核發。

主計處長吳建國表示，議員建議款主要評估項目有配合業務需求與配合預算科目，若各局評估合理就會循程序網上簽，未核定原因可能是與該單位例行建設重複等原因，不會刻意針對誰。