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雙颱接力搗亂 北市大稻埕煙火再度延期

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
大稻埕夏日節因連續兩周碰上颱風而暫停。圖／本報資料照片
大稻埕夏日節因連續兩周碰上颱風而暫停。圖／本報資料照片

颱風卡努來勢洶洶，北市觀傳局今日宣布，考量颱風將帶來瞬間陣風，且天候狀況直接影響煙火體驗及觀看品質，原定8月2日晚間煙火秀確定延期，最新活動資訊將隨時於「大稻埕夏日節」官網及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁公布。

觀傳局表示，受雙颱接連影響，原訂7月26日、8月2日晚間施放煙火秀，將分別加碼至8月9、8月16日施放，以長達360秒的絢麗煙火迎接國內外遊客；緊接著8月20日閉幕壓軸煙火秀，更將施放480秒大型高空煙火，留給民眾一個璀璨難忘的夏日回憶。

觀傳局說，因應民航局8月航班規劃，大稻埕夏日節8月的煙火施放時段，將由晚間08時30分延後至08時35分，歡迎民眾到場觀賞，或透過「大稻程碼頭4K即時影像」線上觀看。因應近日天候狀況，建議民眾出發前先上「大稻埕夏日節」官網及「台北旅遊網」臉書粉絲專頁查詢最新資訊。

觀傳局 煙火秀 大稻埕

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