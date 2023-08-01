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瑞芳海濱里長用心經營共餐 吸引近兩百位里民共襄盛舉

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區海濱里長鄧麗華從銀髮共餐籌備到開辦都很用心，也獲得志工的認同，有將近兩百位里民參與，相當踴躍。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區海濱里長鄧麗華從銀髮共餐籌備到開辦都很用心，也獲得志工的認同，有將近兩百位里民參與，相當踴躍。 圖／觀天下有線電視提供

今年瑞芳區海濱里也加入開辦銀髮共餐的行列，目前是每個月進行兩次，里長鄧麗華從籌備到開辦至今，都很用心請益和經營，也獲得志工的認同，紛紛投入共餐的行列，今(1)日適逢海濱里開辦老人共餐活動，有將近兩百人參與，相當踴躍。

一早七點不到，一群志工婆婆媽媽就已經在準備食材，這裡是海濱里活動中心，也是海濱里的銀髮共餐據點，只見志工們手忙個不停，又是洗菜，又是切菜，光是備料就得花上許多時間，但志工們卻甘之如飴，因為里長剛開辦銀髮共餐，也以實際行動來力挺里長。

志工紛紛表示，里長親力親為籌備共餐，讓里內長輩受到妥善的照顧，身為志工一定要力挺到底，跟著里長來服務這些長者們。

海濱里里長鄧麗華說，萬事起頭難，當初要籌備共餐也是花費許多時間，請益對於共餐有經驗的前輩們，更重要的是有這群志工約三十多人，每次共餐時間一到都願意出來相挺，大家不分你我，各司其職，加上各界有錢出錢有力出力，才能讓共餐運作得很順利。

海濱社區發展協會理事長楊慶輝表示，自己身為社區理事長兼老人會理事長，當然要響應里長開辦共餐的活動，而且里長用心經營，到處找資源和經費，為的就是要讓這些長輩都可以吃得好又吃得健康。

瑞芳區區長楊勝閔今天也到場關心共餐情形，同時也下場小試身手拿鍋鏟炒南瓜，還挺有模有樣，區長楊勝閔說，感謝海濱里配合市府政策，在今年五月開辦銀髮共餐，沒想到里民都很踴躍響應，外送便當加內用的，大概就將近兩百人，算是目前瑞芳區人數最多的據點。

瑞芳 長輩 婆婆

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