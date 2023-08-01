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瑞芳福龍宮旁天橋拆除進行中 地方盼做好配套措施

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區海濱里福龍宮旁的人行天橋，拆除作業就在進行中，地方也希望天橋拆除後，各項配套措施要做好，才能讓路口交通更安全順暢。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區海濱里福龍宮旁的人行天橋，拆除作業就在進行中，地方也希望天橋拆除後，各項配套措施要做好，才能讓路口交通更安全順暢。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區海濱里福龍宮旁的人行天橋，因為長期的風吹雨淋，早已經老舊不堪，經判定為危橋，須立即進行拆除作業，這幾天拆除作業就在進行中，今(1)日瑞芳區長楊勝閔也到場關心拆除狀況，地方也希望天橋拆除後，各項配套措施要做好，才能讓路口交通更安全順暢。

這幾天已經有機具進駐，人行陸橋的部分結構也在進行拆除工作，這座位在海濱里福龍宮旁的陸橋，少說也有二十年的時間，但是因為年代久遠已經失修，加上使用率不高，因此也在進行拆除工作。

海濱里里長鄧麗華說，這座陸橋雖然使用的人不多，但是對於濱海公路車多的情形下，卻是最安全的通道，不過因為已經判定是危橋，必須拆除，因此也在拆除前要求相關單位做好配套措施，以維護民眾通行安全。

瑞芳區區長楊勝閔就說，這座陸橋未來將陸續拆除，目前規劃在8月7日夜間23時到8月8日上午6時進行陸橋主體吊掛拆除作業，屆時道路將進行管制，請民眾要多加留意。

瑞芳

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