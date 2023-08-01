淡水廢棄暫置場垃圾水滲入 市議員批比民間還糟

位於海岸第一排的淡水垃圾掩埋場，自2001年封閉復育，過去30年來垃圾並未清除，目前做為淡水清潔隊部，新北市議員鄭宇恩前往現勘，卻發現廠區內設施相當簡易，露天存放外，暫置的垃圾更直接和土壤接觸，加上其位於海岸第一排，仍持續對自然環境造成傷害，廠區環境比很多民間的資收場還要糟糕。

根據《一般廢棄物回收清除處理辦法》規範，無論是一般廢棄物或資源回收貯存場的貯存設施，都應該要設置有「防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備或設施。」雖然2017年營建署曾補助新北市辦理淡水垃圾掩埋場遷移先期工程，但現況海岸線上的垃圾掩埋場不僅尚未清除，僅靠護岸工程避免垃圾受沖刷入海，上方更露天堆放了大量廢棄物。

新北市議員鄭宇恩表示，現勘發現場內堆置了的廢棄床墊將近3層樓，大型廢棄物的破碎過程也是全露天處理，產生的粉塵碎屑隨風飄揚，除此之外並未有完善的排水設施、暫置的垃圾下方和土壤並無阻隔，甚至有一大坑內有大量垃圾，接觸過垃圾的汙水就直接進入土壤，廠區環境比很多民間的資收場還要糟糕。

鄭宇恩批評，足見環保局自垃圾掩埋場封閉以來，未曾讓淡水掩埋場的環境有所改善，沒有一個為過去錯誤政策止損的環境保護措施，反而是持續對環境造成傷害。鄭宇恩要求環保局應於今年針對淡水清潔隊場站提出具體改善的計畫，包含提升清潔隊員的工作環境、依據相關規範改善廢棄物暫置設施，對場址做出應有的環境補償。