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水田、旱田輪作減少病蟲害 三芝有機農場地瓜豐收

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的有機農場今年種地瓜的水田、旱田輪作來減少病蟲害，才讓今年地瓜生長得相當好，收成也很不錯。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的有機農場今年種地瓜的水田、旱田輪作來減少病蟲害，才讓今年地瓜生長得相當好，收成也很不錯。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的有機農場近來地瓜大豐收，除了歸功於今年生長季沒有太大雨勢，雨量適中的好條件外，還因為去年種水稻、今年種地瓜的水田、旱田輪作來減少病蟲害，才讓今年地瓜生長得相當好，收成也很不錯。

三芝有機農場馬文權說，一年水田、一年旱田，透過水田的養地讓原本旱田的病蟲害，因為水的覆蓋而減少，不少喜愛存活在旱田中的蟲類，都會因為水田而搬遷或無法生存，如此一來，也讓來年要做旱田作物的農友可以減少因蟲害而產生的農損，甚至連存活下來的雜草種籽都不多，讓地瓜得到充足的養分。

三芝所種植的地瓜以黃皮黃肉的台農57號地瓜為最大宗，不過三芝有機農場除了台農57號地瓜、台農66號地瓜甚至是黃皮肉質細膩鬆軟的梨皮地瓜也有種植，在7到8月就會採收完畢，也期待透過更多元作物的種植，要帶給市場消費者更多種類的作物選擇。

雨量

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