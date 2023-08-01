蔣萬安拍板北流墊付案 民眾黨議員：本就應先付避免衍生利息

針對北流1.9億工程款爭議，台北市長蔣萬安今早在市政會議拍板，將由文化局提報墊付款，10月送議會審查，若順利就會結清這筆墊付款，並爭取免付延遲付款的利息約1400萬元。民眾黨議員陳宥丞表示，該案本身沒有爭議，市府本就應付款給廠商，不應該一直拖下去衍生利息，未來議會審查也會支持。

陳宥丞表示，市政本具有延續性，過去柯市府時代的政績，包含年底大巨蛋開幕、北流、北藝等，蔣萬安都在享受這些光環，北流1.9億工程款追加是中央和地方留下的，在柯文哲最後市長任內文化部沒有回覆留到現在，過去柯文哲上任市長也處理過前朝留下的爛攤子，花了不少錢，現在最重要就是避免重蹈覆轍，不應拖著讓利息衍生，有損市民權益。

陳宥丞說，依法來說北流1.9億工程款沒有任何的爭議，中央地方沒有理由不去支付給廠商，市政問題本來就不應該變成政治口水，應回歸專業，因此蔣市府本應支付這個款項，未來在議會審查，也會支持這筆預算，更表示不認同者「別有居心」。

陳宥丞強調，不管如何市民權益一定要擺在第一位，不管未來要求中央付或要送監察院等，這都可以後續檢討，但趕快先墊付這筆款項，避免利息衍生，避免讓市民負擔更重。