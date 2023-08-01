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紓解樹林市區交通壓力 民代爭取2.5億地下道截彎取直
為解決樹林前站鎮前街、博愛街交通阻塞，立委蘇巧慧推動樹林區立仁街截彎取直計畫，今行政院公共工程委員會辦理會勘，蘇巧慧表示，鎮前街是樹林前站的重要道路，周邊連結商圈、市場與樹林區公所，樹林民眾盼立仁地下道截彎取直讓車型更順暢，經過多次協調讓原本暫緩辦理的立仁街地下道截彎取直案再次被提出討論，總經費約需2.5億元。
蘇巧慧表示，隨著台65線浮洲橋匝道即將完工通車，過往要經由城林橋前往台65線、國道3號的車流，預計可獲部分紓緩，但現行樹林車站前交通狀況不佳，包括鎮前街、鎮前街97巷、博愛街、博愛街 226 巷、立仁街地下道等道路，均有路幅過窄、動線複雜等問題。
她說，而地下道北側中華路更將進行樹林捷運工程，勢必會限縮車道，影響行車動線，若樹林站前交通動線未獲改善，很可能連帶影響通往台65線與城林橋的車流，造成車流回堵、交通打結。廖宜琨議員表示，新北市交通局應加強與城鄉局橫向連結，一同進行行政園區周遭交通環境評估，加速立仁地下道截彎取直工程計畫進行。
針對市府現正提交樹林行政園區的都市計畫變更，蘇巧慧除協助內政部加快審查行政園區案速度，也提醒新北府新建行政園區後，樹林前站周遭路段的車流壓力勢必增加。希望市府加緊腳步儘速檢討包括立仁地下道在內周邊道路交通、擬訂改善計畫，盡快降低樹林前站的交通壓力。
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