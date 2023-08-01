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1200月票上路後新北捷成長40％ 捷運1431萬人次搭最多

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
TPASS基北北桃1200都會通定期票7月1日上路，截至7月30日止累積銷售50萬張。圖／聯合報系資料照
TPASS基北北桃1200都會通定期票7月1日上路，截至7月30日止累積銷售50萬張。圖／聯合報系資料照

行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票7月1日上線，截至7月30日止累積銷售50萬張，基北北桃公共運輸與去年同期相比，其中新北捷運含輕軌成長40%。新北市交通局統計，搭乘最多的前三名分別為捷運約1431萬人次、48.4%最多，其次是市區公車約977萬人次、33.1%；台鐵約175萬人次、6%。

交通局長鍾鳴時表示，基北北桃1200都會通定期票販售量，已超過雙北1280定期票去年同期的2.2倍，其中民眾搭乘前三名為捷運、市區公車、台鐵，接續為國道客運約153萬人次、5.1%；YouBike約125萬人次、4.2%；桃捷約71萬人次、2.4%及輕軌約17萬人次、0.6%。

鍾鳴時表示，據民眾每趟旅次平均補貼金額占比來看，桃園捷運每旅次補貼65元最高，基北北桃1200都會通定期票減輕民眾通勤費用的負擔，進而帶動公共運輸的成長。

交通局綜合規畫科科長吳政諺指出， 目前使用中的1280定期票約有7千張，民眾若無擴大使用範圍及運具，不要急著退票，建議使用到期後再改買基北北桃1200都會通定期票即可。

交通局提醒，要申請1280元定期票退票者，若市未逾期定期票可洽台北捷運各捷運站詢問處辦理，退費金額將退回原票卡；已逾期定期票請在明年6月30日前至台北捷運公司官網申請線上退費，或以各捷運站所設的票卡查詢機申請。

捷運 北捷 TPASS

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