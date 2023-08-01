市民省1400萬！蔣萬安拍板北流墊付案 爭取免月付80萬息

北流1.9億元爭議款未結，台北市市政會議今討論墊付款案，市長蔣萬安拍板，將由文化局提報1.9億元墊付款本金，10月送議會審查，若順利就會結清這筆墊付款。並且蔣萬安也感謝副市長李四川、工務局、新工處與建築師事務所努力溝通，市府爭取免付延遲付款的利息約1400萬元。

據了解，業者也同意，爭議調解給付程序若能透過市府協助完成，就不再爭取利息給付。

市長蔣萬安也當場裁示，市府責任就是面對問題、解決問題，為幫市民權益把關，問題沒有解決不了的，就是要說明原委、即時溝通、集思廣益、積極協調，努力為市民解決問題。北市府重點是打造可長可久的制度，讓未來市府同仁面對各項政策，確保可以依法行政，不用擔心誤觸紅線，市府一定與所有同仁公務員站在一起。

蔣也提到，市府也應該遵循法令程序，在實踐中體現，另外，之前法務局對於怎麼樣讓法律專業意見即時介入，未來工程規畫即時讓市府內部掌握，並提出新的規畫，各局處也針對既有SOP或制度，如果有需要檢討改進，都會全盤思考。

文化局今天在市政會議提出北流墊付款報告案，若從今年4月與6月計算每個月80萬元利息，截至明年3月底為止，2筆利息共需1400萬元，文化局提出預計編列墊付款金額為2億6百多萬元，不過工務局、新工處已向2建築師事務所努力溝通，上周2建築師事務所表達願意支持市府的努力，所以不會申請利息費用，最後市長蔣萬安拍板，送議會審查的墊付金額僅為本金1.9億元。

蔣萬安會中表示，北流墊付案10月會送議會審議，若議會通過即可先行支付，並依循法定程序補列預算案，同時也向文化部爭取費用，這是目前最快且最能保障市民權益的方法。