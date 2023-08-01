國軍台中總醫院教保服務中心開園 醫護開心：不必再托公婆看小孩
為配合政府政府推動「0至6歲幼兒，國家與你一起養」政策，國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」上午開園，優先招收院內員工及國軍官兵之2至6歲子女、孫子女，其次為中低收入、一般家庭小孩，總計可收16人。一名院內護士高興的說，這樣的設施讓她可以安心工作，不必再托公婆看小孩。
依「職場互助式教保服務實施辦法」規定，政府機關（構）、公司及非政府組織得於其合法使用之場址，設立職場互助教保服務中心，提供其員工子女、孫子女教育及照顧服務（簡稱教保服務），至多以收托60名幼兒為限。
職場互助教保服務中心設置目的是為活用辦公空間，提供托育服務，拉近員工上班地點與小孩上課地點的距離，以營造友善職場環境，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。
國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」與台中市蒙特梭利教育基金會合作，位置就在進大門右手邊，原合作金庫服務據點經改裝，搖身一變有了新的景觀和功能。
院長陳盈凱說，為落實國防部及軍醫局執行「0至6歲幼兒國家與你一起養」政策，自兩年年起積極規畫籌建，歷經近2年終於完成整建和政府立案，希望能透過教保活動，結合社區與地緣周邊資源，提升學齡前教育品質。
他說，未來若是空間許可，還會再擴大實施，嘉惠更多的同仁、民，以及能好好培養下一代。
包括前市議員李麗華等地方人士多人上午都出席開園的揭幕儀式，大家在揭幕後入內參觀，發現設施相當齊備。一位醫院護士說，兩個小孩原都托公婆帶，公婆很辛苦，現有了教保服務中心，又有政府補助，就讓小孩到中心受照顧，加上經費有政府補助，她可以安心工作，公婆也可以有自己的休閒時間，十分肯定這樣的政策。
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