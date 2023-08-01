快訊

破碎的全家福照片：北韓綁架日本少女，真相永遠石沉大海？

太陽聯盟謝育全父親節入獄 高雄直播主之亂畫下休止符

潘孟安涉論文抄襲案 高師大學倫會：有瑕疵但未達撤銷學位程度

國軍台中總醫院教保服務中心開園 醫護開心：不必再托公婆看小孩

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」上午開園，原合作金庫服務據點經改裝，搖身一變有了新的景觀和功能。記者黃寅／攝影
國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」上午開園，原合作金庫服務據點經改裝，搖身一變有了新的景觀和功能。記者黃寅／攝影

為配合政府政府推動「0至6歲幼兒，國家與你一起養」政策，國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」上午開園，優先招收院內員工及國軍官兵之2至6歲子女、孫子女，其次為中低收入、一般家庭小孩，總計可收16人。一名院內護士高興的說，這樣的設施讓她可以安心工作，不必再托公婆看小孩。

依「職場互助式教保服務實施辦法」規定，政府機關（構）、公司及非政府組織得於其合法使用之場址，設立職場互助教保服務中心，提供其員工子女、孫子女教育及照顧服務（簡稱教保服務），至多以收托60名幼兒為限。

職場互助教保服務中心設置目的是為活用辦公空間，提供托育服務，拉近員工上班地點與小孩上課地點的距離，以營造友善職場環境，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。

國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」與台中市蒙特梭利教育基金會合作，位置就在進大門右手邊，原合作金庫服務據點經改裝，搖身一變有了新的景觀和功能。

院長陳盈凱說，為落實國防部及軍醫局執行「0至6歲幼兒國家與你一起養」政策，自兩年年起積極規畫籌建，歷經近2年終於完成整建和政府立案，希望能透過教保活動，結合社區與地緣周邊資源，提升學齡前教育品質。

他說，未來若是空間許可，還會再擴大實施，嘉惠更多的同仁、民，以及能好好培養下一代。

包括前市議員李麗華等地方人士多人上午都出席開園的揭幕儀式，大家在揭幕後入內參觀，發現設施相當齊備。一位醫院護士說，兩個小孩原都托公婆帶，公婆很辛苦，現有了教保服務中心，又有政府補助，就讓小孩到中心受照顧，加上經費有政府補助，她可以安心工作，公婆也可以有自己的休閒時間，十分肯定這樣的政策。

國軍台中總醫院長陳盈凱（中）送水彩筆給園內小朋友。記者黃寅／攝影
國軍台中總醫院長陳盈凱（中）送水彩筆給園內小朋友。記者黃寅／攝影
國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」上午開園，院內醫護都叫好。記者黃寅／攝影
國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」上午開園，院內醫護都叫好。記者黃寅／攝影
國軍台中總醫院長陳盈凱（左）參觀「職場互助教保服務中心」園內設施。記者黃寅／攝影
國軍台中總醫院長陳盈凱（左）參觀「職場互助教保服務中心」園內設施。記者黃寅／攝影

職場 子女 國軍

延伸閱讀

陳珮騏離婚下跪拜別公婆 自比「魔胎」摔樓梯流不掉

公婆拿房貸款養老⋯人妻被逼「拿錢幫還款」想買也不給 網1理由分析：超級虧

師生比調整 教部：僅少數供需難調幼兒園須增人力

高雄幼兒園爆不當管教 家長控訴童遭師巴頭丟包拍打

相關新聞

北捷文湖線墩柱設超亮巨幅廣告有違規？都發局說話了

北捷文湖線今年6月起試辦在四根墩柱設巨幅商業廣告，試辦一年後，北捷將蒐集各方意見，提送建管處納入「台北市廣告物管理規則」...

夾娃娃影響治安？新北機店宵禁9月上路 業者砲轟：怎不禁便利店

夾娃娃機由於無人力成本維持，許多店面紛紛改為夾挖娃娃機店，但也衍伸不少竊盜、深夜群聚等社會問題。新北市府擬9月起對娃娃機...

獨／北捷4根柱廣告恐違規 議員要求光害行車安全評估

北捷文湖線今年6月起試辦在四根墩柱設巨幅商業廣告，試辦一年後，評估成效不排除擴大辦理。但根據「北市公共設施用地廣告物設置...

反對成功市場地下化 上百攤商陳情

北市成功市場改建案，地下化計畫引發攤商反彈，擔心客源流失。上百攤商昨天赴北市府陳情，各市場自治會長也出席聲援，希望市長蔣...

國軍台中總醫院教保服務中心開園 醫護開心：不必再托公婆看小孩

為配合政府政府推動「0至6歲幼兒，國家與你一起養」政策，國軍台中總醫院設置的「職場互助教保服務中心」上午開園，優先招收院...

台中北屯8月3日起停水47小時 影響22里5.3萬戶

台灣電力公司進行電纜管線工程誤損台水公司送水管線造成損壞漏水，台水公司緊急搶修，北屯區預計自8月3日周四上午9點起至8月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦