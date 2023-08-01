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北市愛心卡點數8月起可搭輕軌 貓纜、復康巴士規畫中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市社會局宣布，8月起開放愛心卡點數可使用於輕軌，未來貓纜及復康巴士也持續做規畫。圖／本報資料照片
北市社會局宣布，8月起開放愛心卡點數可使用於輕軌，未來貓纜及復康巴士也持續做規畫。圖／本報資料照片

北市愛心卡點數使用範圍將再擴大，繼上月開始可用於台鐵列車後，從8月1日起包含新北市淡海輕軌及安坑輕軌也可以使用點數優惠，社會局長姚淑文表示，北市每年投入逾2.6億提供身心障礙者持愛心卡搭乘及使用大眾交通工具，未來也將持續擴大範圍，包含貓纜及復康巴士。

社會局與公運處為強化北市公車與捷運交通網絡優勢，逐年規畫擴大愛心卡點數使用範圍，從搭乘大台北地區公車、雙層觀光巴士、敬老愛心計程車等交通運具，透過愛心卡優惠結合綿密的交通網絡，使北市身心障礙者可更便利及優惠的使用大眾交通工具，並可多元選擇搭配交通運輸方式。

姚淑文表示，8月1日起搭乘淡海輕軌及安坑輕軌可以使用點數優惠，每次搭乘單程票價4折後，依里程遠近扣8至12點，愛心陪伴卡緊接在愛心卡之後使用，享有單程票價4折優待。

社會局表示，除了現行愛心卡在公車、捷運及計程車等常用交通工具有優惠外，目前正規畫推動愛心卡點數使用範圍至貓空纜車及復康巴士，使台北市身心障礙者可以更優惠的使用多元運具。

社會局提醒，愛心卡限本人使用，每月補助480點，每6個月內攜帶愛心卡至區公所、台北捷運全線各站查詢機或有儲值服務之便利商店辦理一次展期，以便將票卡使用期限延長。

愛心 安坑輕軌

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