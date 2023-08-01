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北捷高架墩柱試辦巨幅廣告 學者：夜間光度增行車干擾

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北捷文湖線今年6月起試辦在四根墩柱設巨幅商業廣告，試辦一年後，評估成效不排除擴大辦理。記者林麗玉／攝影
北捷文湖線今年6月起試辦在四根墩柱設巨幅商業廣告，試辦一年後，評估成效不排除擴大辦理。記者林麗玉／攝影

北捷文湖線今年6月起試辦在四根墩柱設巨幅商業廣告，試辦一年後，評估成效不排除擴大辦理。不過曾任北市交通局長的淡江大學運輸管理學系教授羅孝賢認為，夜間光度將增加行車干擾，應要先有交通影響評估才來做。

羅孝賢認為，北捷墩柱設置這樣的廣告不妥，高架捷運墩柱其實已會造成行車視覺死角，現又外包這麼大的廣告量體，將增加視覺死角；另，夜間光度也會增加行車干擾，就交通安全看，道安應是要儘量減少民眾行車影響，如同國道公路的T霸，市府應審慎評估，應要先有交通影響評估才來做，不該貿然試辦。

據警察局交通大隊統計，今年4至7月，北市大安區忠孝東路與復興南路口發生交通事故情形，今年4月有3起，均發先在日間；5月有8起，日間發生3件、夜間5件；6月發生13件，日間10件，包括傍晚18至19時3件、夜間3件；7月截至27日前發生5件，均為日間。

不過交大分析8件發生在夜間的事故，有4件是涉嫌違反號誌管制(含紅燈右轉)、3件當事人未陳述息事、1件是汽車停等紅燈機車向左偏行時撞到的未注意車前狀況。

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