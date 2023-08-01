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捷運柱體設廣告恐影響駕駛視線 北捷：試辦會評估

中央社／ 台北1日電
根據「北市公共設施用地廣告物設置原則」，捷運樑柱不得設電子展示廣告等光害之廣告設施；同一街廓捷運高架段樑柱，每一柱面積不得超過50%。聯合報 記者林麗玉／攝影
根據「北市公共設施用地廣告物設置原則」，捷運樑柱不得設電子展示廣告等光害之廣告設施；同一街廓捷運高架段樑柱，每一柱面積不得超過50%。聯合報 記者林麗玉／攝影

台北市議員趙怡翔指出，北捷把忠孝復興站橋墩柱體承租業者設發光廣告物，因處交通樞紐，光害及廣告物距離恐影響駕駛視線。北捷今天表示，仍在試辦期，會評估參考各方意見。

民進黨台北市議員趙怡翔指出，日前經過復興南路1段的捷運忠孝復興站，發現橋墩柱體包覆巨幅廣告，雖提升廣告收益是台北捷運公司既定方向且立意良善，但因地點是車輛較多鬧區及重要交通樞紐，廣告物亮光及距離，恐影響駕駛視線。

他說，調資料發現台北市政府2月間曾開會討論研議高架道路及捷運高架墩柱可否對外承租，但會議卻無通知交通局官員列席，恐讓相關設置未考量交通安全。

他指出，北捷自3月間開放捷運忠孝復興站體墩柱設廣告物，試辦期1年，但北市府2014年曾訂定「公共設施用地廣告物設置原則」，北捷首次開放高架橋墩柱設廣告物，雖為試辦計畫，但可能已違反此原則，且未來不排除擴至其他捷運高架橋墩。

趙怡翔表示，捷運忠孝復興站橋墩柱體設廣告物，只離車道約1公尺，可能分散駕駛注意力，加上夜間光害，更可能間接造成交通意外，民眾近期都有陸續向市府陳情；他將持續開協調會要求市府須參考國內外案例及彙整專家意見，完成安全評估後再考慮是否持續推動此計畫。

關心交通發展「企鵝交通手札」7月間在臉書（Facebook）發文，北捷出租高架橋墩當廣告。網友正反意見都有，包含「像泰國曼谷、是否影響駕駛視線」等。

北捷發新聞資料表示，捷運忠孝復興站橋墩柱設燈箱廣告，是依「台北市公共設施用地廣告物設置原則」，經市府同意，燈箱亮度及法源均符合規範，試辦期1年，期間將蒐集參考各方意見，結束後將提供市府作為訂定台北市廣告物管理規則參考內容。

北捷指出，柱體燈箱廣告亮度有依環境保護署光污染管理指引規範，且亮度低於週邊廣告招牌及電視牆亮度，並距離忠孝東路交叉路口的行人穿越道19公尺以上。

廣告收益 北捷 捷運

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