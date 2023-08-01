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北捷文湖線墩柱設超亮巨幅廣告有違規？都發局說話了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
為商業極大化、提高北捷業外收入，北捷文湖線從6月開始，4根橋墩也悄悄掛上巨幅商業廣告，引發網友熱議。記者林麗玉／攝影
為商業極大化、提高北捷業外收入，北捷文湖線從6月開始，4根橋墩也悄悄掛上巨幅商業廣告，引發網友熱議。記者林麗玉／攝影

北捷文湖線今年6月起試辦在四根墩柱設巨幅商業廣告，試辦一年後，北捷將蒐集各方意見，提送建管處納入「台北市廣告物管理規則」訂定參考。都發局表示，該臨時設施直接簽府同意，如果草案朝著此方向通過，「台北市公共設施用地廣告物設置原則」就會併同廢止。

根據北市公共設施用地廣告物設置原則規定，仍規定捷運梁柱不得設電子展示廣告等光害之廣告設施；同一街廓捷運高架段梁柱，每一柱面積不得超過50%等。北捷試辦4根墩柱廣告，目前恐有設置的適法疑慮。

據悉，北市府今年初開始研商北市區高架道路及捷運高架路段墩柱，可否租賃民間業者刊登廣告使用，以增加市庫收入。今年2月一場會議結論，表示「台北市廣告物管理規則」草案雖未完成法制作業，惟「台北市公共設施用地廣告物設置原則」未廢止，仍可依照北市廣告物自治條例第9條及上述原則，由公共設施用地的目的事業主管機關簽報市府核定設置戶外廣告物。

當天會議結論也提到，北市廣告物管理規則草案後續法制作業，應與時俱進，將不合時宜之處一併檢討修正，並於管理規則條文及附表內研定原則性規範，如公產維護、公益回饋、公私協力等，希望修法兼顧業者期待。

北捷回應，捷運忠孝復興站墩柱燈箱廣告試辦案，依「北市公共設施用地廣告物設置原則」第3點第1款第2目規定，經都發局同意，符合設置原則。試辦期為1年，期間將蒐集各方意見，做為後續「台北市廣告物管理規則」訂定參考。

都發局表示，捷運公司是以試辦計畫的臨時設施逕簽府同意，故無涉都審程序，也無謂都發局同意情事。依北捷說法，試辦計畫是為蒐集各方意見，以供後續修訂「北市廣告物管理規則」參考，如果草案朝著此方向通過，「北市公共設施用地廣告物設置原則」就會併同廢止。

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