延宕1年多、3度延後啟用 林口兒童圖書館8/16終於開幕

新北市林口李科永紀念圖書館因缺工缺料，工期延宕1年多，原預計今年5月可開放，卻因廠商遲遲未取得執照，啟用期程3度延後。新北市立圖書館長王錦華說，7月底已取得執照，近日正在裝設正式水電表，確定將於8月16日啟用。

林口李科永紀念圖書館2020年8月動工，將打造新北首座兒童專屬閱讀空間，主體建物2層樓，有4大主題兒童閱讀區，一樓動態閱讀空間，下凹式的樂學基地為說故事與親子互動空間，連接到戶外的日光曬讀庭，讓閱讀活動可以延伸到戶外；2樓的日光閱讀區與學齡共享書房，為主要藏書及學習空間，講讀小塾則為講座、兒童體驗空間，讓林口區不少家長殷殷期盼完工啟用

然而完工卻一延再延，從預計2021年底完工啟用，延宕1年多，後續主體建物完成後，啟用時程卻從4、5、7月3度延後，讓民眾嘆「怎麼還沒開？」「說7月24日會開幕，又被騙了！」