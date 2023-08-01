基隆河浮上千公斤魚屍 北市府：高溫致溶氧量低

台北市基隆河面出現大量魚屍，台北市環保局及水利處表示，河川pH值等數據皆正常，但溶氧量偏低，研判與連日高溫有關，已清出4至5公噸魚屍，將持續派員打撈及消毒。

民進黨台北市議員陳怡君昨天在臉書發文指出，基隆河岸出現大量死魚；大龍抽水站旁基隆河面今天上午仍可看見許多魚屍漂浮，還傳出陣陣惡臭。

台北市環保局水質病媒管制科長范姜仁茂向中央社記者表示，昨天接獲通報後已去檢測河川水質，其中pH值等數據皆正常，但溶氧量偏低，研判與氣溫炎熱有關，而烏仔魚對氧較敏感，才紛紛翻肚。

范姜仁茂指出，由於台北市基隆河為下游，可能因為潮汐推移，所以今天還是有看到魚屍，希望明天到後天就可以處理完畢。

台北市水利處河川管理科長游良言說，昨天大概清出4到5公噸魚屍，跟以往經驗相比不算爆量，但總量還沒辦法預估，因為可能會持續有魚屍從上游漂下來，今天會繼續派員清理。

陳怡君表示，此現象每年夏季易發於基隆及淡水河沿岸，呼籲市府儘早發現、儘早處理，並針對事前預防規劃長遠方案，例如設置含氧監測及曝氧機等，將對生態的傷害降到最低。