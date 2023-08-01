台南新營柳營快易通 台1線急水溪橋提前通車
連接台南新營、柳營間的台1線急水溪橋改建工程，歷經3年餘施工，已提前在上月完工，目前開放通行，用路人往來兩地更便捷，公路總局本月7日上午將辦理通車典禮。
原台1線急水溪橋1983年3月啟用，橋長300公尺、寬25公尺，因橋台離堤防過近，橋梁老舊，公路總局檢修發現深槽區橋墩基礎已有沖刷裸露近3公尺，橋梁有安全疑慮，且橋長及梁底高程不符水利署河川治理計畫，為避免急水溪流因通洪斷面不足釀水患，地方爭取橋梁改建。
經公路總局第五區工程處設計為混凝土五跨連續預力箱梁橋，2020年4月1日開工，梁底抬高1公尺，採原道路維持改道通行半半施工，主橋全長343.4公尺，橋寬25公尺，另兩端引道提升銜接長度約576.6公尺及上下游防汛道路銜接長度各約80公尺，雙向各配置2車道及1機慢車道，工程經費約8億5000萬元。
公路總局說，急水溪橋施工，採預鑄懸臂工法減少落墩，橋墩數從原來9墩減為4墩，以利通洪，更採跨徑加大弧形設計，橋長加長、橋墩加高，增加通洪斷面，提升新橋抗洪抗災能力，也能改善橋長不足、梁底高度不足、深槽基礎沖刷、引道容易積水等多項難題，提升橋梁耐久性及通行舒適性。
公路總局指出，急水溪橋施工過程克服0807豪雨、橋墩基礎開挖遭遇天然氣地下管線及原物料短缺等疫情影響，因落實工安，也在2021年榮獲金安獎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言