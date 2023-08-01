螃蟹繁殖期禁抓抱卵母蟹 違法捕撈販售即起最重罰15萬元

蟳蟹類重要繁殖期將至，秋季更是螃蟹肥美時節，新北市漁業處今呼籲漁民、攤商及餐廳遵守每年8月1日至年底禁止捕捉及販售抱卵母蟹之規定，讓蟳蟹類資源得以永續利用，若被查處將重罰15萬元。

為維護蟳蟹類資源，依據「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定，每年8月1日至12月31日禁止漁船捕撈鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳及旭蟹等蟳蟹類之抱卵母蟹，即不得捕撈將卵抱於體外腹側之母蟹（俗稱開花母蟹）。

另為避免漁船規避管制措施，將抱卵母蟹腹甲切去，亦禁止漁船卸下或持有腹部未自然連附於胸部腹甲之蟳蟹。此外更呼籲漁民、攤商及餐廳勿販售或以販售為目的而陳列及展示未達採捕甲殼寬的蟳蟹或禁捕期間的抱卵母蟹，違反禁捕規定及禁販售規定者將依漁業法裁罰3萬到15萬元。

「捉大放小、不抓抱卵母蟹」，為讓蟳蟹資源能夠永續利用，呼籲漁民遵守規定，市府、漁業署及海巡單位將不定期前往漁港稽查，嚴格取締捕撈過小螃蟹及抱卵母蟹等違規行為。另亦呼籲攤商及餐廳勿販售未達採捕甲殼寬的蟳蟹或禁捕期間的抱卵母蟹，一同加入維護蟳蟹類資源的行列。