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文湖線虧錢 這站4根墩柱廣告超亮引熱議 網：總比測速好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
爲商業極大化、提高北捷業外收入，北捷文湖線從6月開始，四根橋墩也悄悄掛上巨幅商業廣告，引發網友熱議。記者林麗玉／攝影
爲商業極大化、提高北捷業外收入，北捷文湖線從6月開始，四根橋墩也悄悄掛上巨幅商業廣告，引發網友熱議。記者林麗玉／攝影

北捷運近期在車量流大的文湖線忠孝復興站四根橋墩包覆巨幅商業燈箱廣告，臉書粉絲專頁「企鵝交通手札」日前貼文問「台北捷運現在連高架橋下的墩柱，都要拿來出租當廣告空間了啊！」引發數百網友留言熱議。

對於北捷墩柱設置巨幅商業廣告，網友意見兩極，有網友說「很好啊！不然捷運票價要怎麼降低？」也有網友說「總比架測速好」；不過也有網友憂「駕駛會不會分心？」「這種亮度沒有交通安全問題嗎？」

根據「111年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，台北捷運運輸本業去年虧損破15億元，其中僅兩條路線賺錢，以板南線盈餘11億3130萬餘元居冠，淡水信義線賺3億284萬餘元居次。其他3條賠錢路線中，則以文湖線虧損12億2702萬餘元穩坐爐主。

為了商業極大化、提高北捷業外收入，台北捷運高架段文湖線從今年6月開始，四根橋墩也悄悄掛上巨幅商業廣告，不過令網友熱議的，是因夜間廣告的亮度，恐引發交通安全疑慮，因為這四個超大巨幅廣告，晚上有內置燈光發亮，有網友問「這種亮度沒有交通安全的問題嗎？」還有網友酸「很棒喔，閃瞎駕駛人造成分心...」，還有網友認為會「分散駕駛注意力、不怕大家開車太無聊」，不過也有網友說「其實不要閃爍應該還好」。

也有網友認為，「桃捷早就⋯，北捷累格有點久了」；也有網友說「高捷墩柱也有租給建商打廣告」，「不影響交通就好」、「總比架測速好」，還有網友稱「第一眼還以為是曼谷」。

不過也有網友點出當年的國道T霸爭議，表示「當年國道T霸廣告…，如果這些廣告可以同步交通燈號與路況我才服」，另有網友對於廣告的美感提出質疑，有網友說「城市的藝術....」、「華起來....」。

對此，北捷回應，之所以試辦高架段墩柱燈箱廣告，是考量疫情趨緩，戶外廣告商機逐步熱絡，且能增加捷運附屬事業收入，經會同市府相關單位協商後，試辦忠孝復興站站體4根墩柱設置燈箱廣告，試辦期為1年，試辦結束後再行評估後續辦理方式。

爲商業極大化、提高北捷業外收入，北捷文湖線從6月開始，四根橋墩也悄悄掛上巨幅商業廣告，引發網友熱議。記者林麗玉／攝影
爲商業極大化、提高北捷業外收入，北捷文湖線從6月開始，四根橋墩也悄悄掛上巨幅商業廣告，引發網友熱議。記者林麗玉／攝影
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