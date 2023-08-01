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北大特區海洋公園整建不符預期挨批 特公盟說明原由

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
特公盟表示入口空間為廣場，利用新式工法，讓居民跳舞和輪狀運動都能使用10年以上。記者李定宇／攝影
特公盟表示入口空間為廣場，利用新式工法，讓居民跳舞和輪狀運動都能使用10年以上。記者李定宇／攝影

新北市北大特區內的海洋公園，由於年久失修有積水、昏暗、破損等問題，今年7月初完工啟用，但家長批評設施寥寥無幾，質疑前後花費1600萬元的工程經費不知去向，民眾怒批改了比沒改還爛。「還我特色公園聯盟(特公盟)」對此表示，公園分為幼齡區及大齡童區，雖然場域仍有遊具空間但經費已不足，未來有機會增設。

近日新北市北大特區臉書社團，對於月初整修後再開放的公園設計引起地方民怨，質疑前後1600萬元的設計、監造、施工費用未達1600萬元的水準，質疑不知錢花到哪裡去。

特公盟特別為此解釋，公園設計匯集許多學者及在地居民及公所意見，除了做排水改善，設計分為幼齡區遊具及大齡兒童主題區，幼齡童因原有幼齡遊具不符合現行遊戲設備法規標準，公所更換成符合海洋上揚帆的模組遊具，下方為求安全預防墜落傷害，採用天然樹皮鋪面，為現今社會大眾所推廣及政府機關願意大量採用之材料，如同龍學公園的沙與礫石、中山公園的木屑與礫石和樹林萬坪景觀公園的樹皮與礫石。

使用此類型鋪面材料之好處為較環保及具利於排水之功能，優點永續環保，且沒有橡膠地墊潛藏的環境荷爾蒙，對幼兒帶來的健康風險高於成人。樹皮鋪面屬有機物可以處理、使用壽命周期長，且在各建築工程可回收利用，深具環保價值。尤其鬆填材料具有良好透水功能，可維持使用之便利性及地表保水。但是鬆填材料也有要注意之處，就是需要高度維護管理，就要靠區公所積極處理。

另靠大義路一塊圓形水泥地，原無法溜直排輪、學步車或滑板等的溜冰場，改建成大齡兒童主題區，另改入口空間為廣場，利用新式工法，讓居民跳舞和輪狀運動都能使用10年以上。

特公盟說，大齡兒童主題區回應海洋公園特色，將使用區域擋邊改造成高低起伏的海洋浪花，可讓大人休息也能小孩跑酷，中央遊戲區域偌大，以船頭和船桅當作主題，但因經費不足，無法將攀爬網高度拉高、甚至有滑梯溜下，是為遺憾。不過，船頭特色客製設施，除了有孩子最愛的躲藏隧道，主要是為了孩童能夠運用各種爬上方式，練習四肢和核心肌群，爬到船頭眺望所設。後續也能擴增向下的路徑元素。

二座共融彈跳床，讓輪椅可進入遊戲，長輩和孩子都能玩在一起，並能刺激老幼的本體覺、前聽覺，孩子發展得好、長輩也能共好樂活。唯一可惜的是，雖然場域仍有放置遊具的空間，但經費已然不足，設計營造單位已無法連接低矮跳樁到大齡木作攀爬，這一個區公司承諾未來會有機會做二次改建，可以增加設施。

北大特區海洋公園前後花費1600萬元整建，但遭民眾批評設施不足。記者李定宇／攝影
北大特區海洋公園前後花費1600萬元整建，但遭民眾批評設施不足。記者李定宇／攝影
北大特區海洋公園前後花費1600萬元整建，但遭民眾批評設施不足。記者李定宇／攝影
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海洋公園

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