反對成功市場地下化 上百攤商陳情

北市成功市場改建案，地下化計畫引發攤商反彈，擔心客源流失。上百攤商昨天赴北市府陳情，各市場自治會長也出席聲援，希望市長蔣萬安不要「柯規蔣隨」，批市府「明知政策錯誤卻還要執行」，希望繼續在中繼市場營業。蔣萬安表示，改建案規畫及預算都已通過，會持續搜集意見、積極溝通，聆聽地方聲音。

目前成功市場攤商進駐中繼市場，北市市場處規畫改建舊成功市場，將建造地下2層市場、3層地下停車場，地上作為綠地廣場使用。

成功市場自治會長陳中明表示，成功市場在前市長柯文哲任內，規畫為地下化市場，不符合大眾上菜市場採買的習性，還衍生出安全、環境等問題。今年4月曾邀蔣萬安到成功市場瞭解營運困難及地下化疑慮，近日市場處卻仍堅持市場地下化。

有攤商表示，放眼全亞洲沒有一個市場蓋在地下室會成功，明知這政策錯誤卻還要執行，期盼蔣萬安在事情有轉圜的餘地時，可以重開公共工程協調會，讓好的政策造福百姓。

陳中明也提出市場地下化疑慮，包括清運垃圾相對困難、疏通排水淤塞也是一大挑戰，攤商裝卸貨物必須借助升降梯，空調換氣更是耗費電力，在強調節能減碳、力拚降低溫室效應的時代，安排市場地下化並不恰當。

議員王欣儀則表示，一個政策永遠都會有人喜歡或不喜歡，當初周遭居民為了後續都更權益，且道路用地不能有地上物，所以改成綠地、做地下化市場。公共建設不能因為少數人反對就不做，早期那裡是大違建，當初規畫設計已盡量兼顧攤商權益，還有平緩電扶梯設計，不會感覺到在地下，市府還是得考量多數住戶權益。

議員苗博雅說，柯市府當初聽居民意見，不希望地面上有傳統市場，才規畫成功市場地下化，如今因施工困難、營建物價上漲、缺工等問題，預算從5億飆到15億。市場處到現在無法成功說服攤商，而且過去考察中，沒看過地下化市場成功案例，馬市府時期的圓環市場就是一個失敗例子。

蔣萬安回應，成功市場改建案在柯市府任內已經規畫通過，6月及7月舉辦過說明會，第一場是針對市場攤商、第二場與在地住戶，會持續收集意見，聆聽地方聲音。媒體問蔣，是否柯市府沒有和攤商溝通好？蔣表示，現在至少與地方溝通會做到最好。