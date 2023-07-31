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淡水宮廟遶境鞭炮、垃圾亂丟 新北稽查10處重罰6萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市淡水皇極玄元宮昨辦建宮10週年平安遶境慶典，部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，還在輕軌旁燃放高空煙火。圖／擷取自臉書《細說淡水》
新北市淡水皇極玄元宮昨辦建宮10週年平安遶境慶典，部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，還在輕軌旁燃放高空煙火。圖／擷取自臉書《細說淡水》

新北市淡水皇極玄元宮建宮10周年，昨辦平安遶境慶典，卻有部分遶境信徒沿途亂丟垃圾、隨地便溺。新北市環保局今表示，昨晚已全程監控蒐證，將依法告發，開罰6萬元，並將，並列管玄元宮，後續也將依法求償代為清除費用。。

新北市環保局說，淡水皇極玄元宮6月30日向警察局申請路權，環保局7月18日接獲警方通報後，提前在7月19日派員赴宮廟確認活動流程及相關環保法規，要求廟方需有充足清潔人員沿路清掃，避免造成環境髒亂，並告知依噪音管制法，不得於晚上10點至翌日上午8點，施放爆竹煙火、在室外使用擴音設施或發出聲響法器從事宗教活動。

環保局指出，活動申請時，宮廟向市府告知預估參與人數為500人，但昨日全程派員監控時，即發現人數逐漸增加，已超出原先預估人數，入夜更達到高峰，預估逾3000餘人參與，且現場參與人員情緒高昂，雖然活動依規定於晚上10點前結束，未違反噪音管制法相關規定，但廟方未派足夠的清潔人力，造成環境髒亂。

環保局今再次派員前往淡水區崁頂五路沿線、濱海路3段571號對面、新市二路1段與濱海路4段交叉口等10處稽查環境衛生，查獲五重蕊藝術公司辦理「淡水皇極玄天宮十周年遶境活動」未注意環境維護，讓鞭炮、垃圾等廢棄物汙染路面，已違反廢棄物清理法第27條第2款規定，依法告發，將分別處以最高6000元罰鍰，總計開罰6萬罰鍰，並將該宮廟列為列管名單。

另外，為維護市容環境問題，淡水區清潔隊已動員逾30名人力進行清理，後續也將依法求償代為清除費用。

新北市淡水皇極玄元宮建宮10週年，昨舉辦平安遶境慶典，但未注意環境維護，讓鞭炮、垃圾等廢棄物污染，新北環保局依法告發處6萬元罰鍰。圖／新北環保局提供
新北市淡水皇極玄元宮建宮10週年，昨舉辦平安遶境慶典，但未注意環境維護，讓鞭炮、垃圾等廢棄物污染，新北環保局依法告發處6萬元罰鍰。圖／新北環保局提供
新北市淡水皇極玄元宮昨辦建宮10週年平安遶境慶典，部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，還在輕軌旁燃放高空煙火。圖／擷取自臉書《細說淡水》
新北市淡水皇極玄元宮昨辦建宮10週年平安遶境慶典，部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，還在輕軌旁燃放高空煙火。圖／擷取自臉書《細說淡水》
新北市淡水皇極玄元宮昨辦建宮10週年平安遶境慶典，部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，遭網友痛批。圖／擷取自臉書《細說淡水》
新北市淡水皇極玄元宮昨辦建宮10週年平安遶境慶典，部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，遭網友痛批。圖／擷取自臉書《細說淡水》

淡水 遶境

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