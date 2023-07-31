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夾娃娃機宵禁9月上路引爭議 新北將說明溝通

中央社／ 新北31日電

管理俗稱「夾娃娃機」的新北市自助選物販賣事業管理自治條例9月1日施行，經許可後始得於晚上10時至隔天上午8時營業，引起部分台主質疑，市府表示，將開說明會溝通。

新北市自助選物販賣事業管理自治條例經新北市議會審議通過，新北市政府經濟發展局表示，條例已於111年11月30日公告、112年9月1日開始施行。

由於條例新增住宅區的夾娃娃機店，從晚上10時到隔天8時不得營業等相關內容，引部分台主形容這如同是夾娃娃機店的宵禁，讓部分機台的台主質疑沒有配套措施，且不滿已影響生計。

經發局今天發布新聞稿，經發局長何怡明表示，新北市列管中的自助選物販賣機店計有1700多家，考量學童身心健康及住宅區居住安寧，條例訂定營業場所主要出入口應鄰接寬度6公尺以上道路，且距離國民中小學及高中職學校100公尺以上。

她說，位於住宅區店家應擬具夜間維護計畫，經許可後始得於晚上10時至隔天上午8時營業，後續並將加強輔導業者合法經營，以兼顧業者及消費者權益。

經發局表示，為了使自助選物販賣店業者更了解條例的相關規範，以及夜間管理維護計畫的撰寫及執行重點，已於7月下旬發函給列管中業者，除提供相關規範及說明會訊息外，並提供諮詢電話供業者即時諮詢。

經發局表示，將於8月4日、8月18日，分別於板橋區公所及新北市政府稅捐稽徵處辦理說明會，以協助業者解決經營所遇問題。

夾娃娃機 宵禁

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