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北市持續抓非法日租套房 前半年罰鍰累積破千萬

中央社／ 台北31日電

台北市觀傳局表示，今年截至6月底已裁處108件非法日租，罰鍰達新台幣1151萬元，呼籲民眾短租時須留意合法性。

觀光傳播局今天以新聞稿表示，為提供旅客安全舒適的住宿環境，持續查處非法旅宿（俗稱日租套房），112年截至6月底共裁處108件、罰鍰1151萬元。

觀傳局說明，近期受裁處的日租套房案件，多刊登於Airbnb平台，不少涉案人稱不知行為「在國內屬非法」。依據發展觀光條例，明定提供旅客短期（以日或週計算）住宿服務屬旅館業，應依法設立登記。

觀傳局說，若未設立登記就營業出租，可處10萬至50萬元罰鍰，而Airbnb平台在針對各國房東應履行義務中，也提醒刊登者應符合當地法規規定。

觀傳局說，相關違規案件裁處後將函報給國稅局、消防局、建管處等單位，追查是否有其他違規。

觀傳局 套房 住宿

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