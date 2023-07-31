新北刪除私立納骨塔啟用數量上限 憂為業者開方便之門

新北市私立納骨塔現已使用34萬櫃，殯葬處日前修正私立殯葬設施啟用審查辦法，把私立骨灰骸存放設施啟用數量上限刪除，由殯葬處依供需情況訂定，最快8月底上路。議員認為，市府開私立殯葬業者方便之門，恐造成交通及環境困擾。新北殯葬處長黃秀川說，核准總量不變，業者只是不用分批申請啟用。

新北市因殯葬管理自治條例草案遲遲未通過，塔位無法輪替、骨灰骸只進不出，加上公立櫃位經濟實惠，櫃位逐年吃緊，現約剩3.5萬個櫃位可使用、8萬個櫃位可安裝；尤其都會區的中和、新莊趨近飽和，中和納骨塔去年開辦一櫃多罐，就是為解緩櫃位壓力，與私立納骨塔情況呈現兩極，新北市最大量可達164萬櫃，因櫃位動輒30、50萬，現僅使用約34萬櫃。

殯葬處日前修正「新北市私立殯葬設施啟用審查辦法」，以縮短業者啟用審查、簡政便民為由，將啟用數量上限刪除，不再限制單次申請啟用數量，改由殯葬處依供需情況訂定，該案上周市政會議通過，最快8月底上路。地方人士認為，由殯葬處來訂定啟用數量，恐會增加業者協調空間，「殯葬單位收賄案件還少嗎？」

淡水區茂林里辦公室代表陳秀蘭痛批，簡直無法無天，業者想塞多少櫃位就塞多少嗎？新北市議員鄭宇恩說，市府無法解決公立納骨塔一位難求的問題，反而大開私立殯葬業者的方便之門，恐造成地方在交通及環境嚴重困擾，認為市府不應自我閹割對私立殯葬設施的管理權責，更應積極向議會溝通殯葬自治條例部分。

殯葬處長黃秀川解釋，每個私立殯葬設施櫃位核准總量申請須通過書審、機關會審、現場會勘等程序，啟用數量一定在核准總量之下。業者過去受限於規定，無法一次全部興建完，都是分批興建、申請啟用，導致有些民眾選好位置，卻發現櫃位還沒啟用，如今修正後，業者興建成本降低，選好的櫃位也能立即使用。

至於殯葬管理自治條例草案，黃秀川說去年草案有進到議會，但議會認為尚未跟議員溝通，加上屆期不續審退回，今年已陸續跟議員溝通中。