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南部登革熱升溫 汐止區公所動員社區志工巡倒清刷

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
配合新北市「市民清潔日活動」總動員，汐止區長林慶豐帶社區志工清除積水避免蚊蟲孳生，杜絕登革熱。 圖／觀天下有線電視提供
配合新北市「市民清潔日活動」總動員，汐止區長林慶豐帶社區志工清除積水避免蚊蟲孳生，杜絕登革熱。 圖／觀天下有線電視提供

南部的登革熱疫情持續升溫，今(31)日汐止區公所配合新北市「市民清潔日活動」總動員，由汐止區長林慶豐帶隊，和衛生所、清潔隊，還有東勢里50位社區志工，一起在里內菜園巡視，落實「巡、倒、清、刷」，清除積水避免蚊蟲孳生，杜絕登革熱。

汐止區長林慶豐表示，現在是登革熱好發的季節，新北市政府選定在今天為全市清潔日，汐止區也特別在東勢里，和清潔隊、衛生所、警分局以及里辦公室一起清除孳生源，也要呼籲大家，如果家中有積水容易，依照口訣「巡倒清刷」，一起消滅病媒蚊，守護大家的安全。

東勢里長賴一山指出，登革熱疫情越來越嚴峻，汐止區公所請里辦公處配合防治登革熱，尤其東勢里山上種菜的菜園蠻多的，所以，今天動員了50位的志工，一起遵從口訣巡倒清刷，一起維護環境衛生，讓登革熱不要蔓延。

一群人在市民活動中心宣誓之後，就開始進到里內巡視，發現有種菜的，就進到菜園裡頭巡視，在東勢街要上山的道路兩旁，就有兩處大菜園，成了防治登革熱的重點也是隱憂，當天在入口處汐止區長就發現有保麗龍積水容器，也和志工合力將水倒掉，志工說自己的環境自己整理，現在南部登革熱那麼嚴重，能預防就預防，配合巡倒清刷，看到水就倒，不能倒就蓋起來。

登革熱 汐止

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