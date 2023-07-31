颱風過境海浪不平靜 消防局金山中隊籲戲水小心

杜蘇芮颱風剛走、卡努颱風緊接在後，上個週末在北海岸就發生了兩起溺水救護案件，因此消防局第六救災救護大隊金山中隊就呼籲民眾在颱風過境外圍環流影響海況，民眾應避免海上活動，若是發現溺水事件趕緊通報119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援工作。

新北市消防局第六救災救護大隊金山中隊長黃瑞麟呼籲，兒童屬於避難弱勢族群，外出從事活動時應隨時注意兒童動態，假設遇到危險才能有人在第一時間電話求救或作緊急處置。另外在同一天萬里沙灘也發生溺水救護案件，一對父子一起被海浪帶離岸邊，兒子自行游回，不過爸爸卻失去了呼吸與意識，送往基隆長庚急救不治，呼籲颱風過境外圍環流影響海況，民眾應避免海上活動。

萬里里長王傑倫指出，北海岸沙灘多處有離岸流加上颱風外圍環流影響，風浪不平靜，炎炎夏日戲水，除了學習碰上離岸流如何自救外，更加要挑選安全水域及暸解海況再下水，避免溺水的憾事再度發生。