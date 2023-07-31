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防治登革熱 瑞芳區長親自示範巡倒清刷四步驟

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區長楊勝閔和隊長吳河勇更親自下菜園示範巡倒清刷四步驟的正確做法，讓社區民眾和志工都更了解防治病媒蚊的重要性。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區長楊勝閔和隊長吳河勇更親自下菜園示範巡倒清刷四步驟的正確做法，讓社區民眾和志工都更了解防治病媒蚊的重要性。 圖／觀天下有線電視提供

受到近期中南部登革熱疫情影響，北部地區也開始更嚴防登革熱的病媒蚊防治工作，今(31)日瑞芳區公所與瑞芳區清潔隊，瑞芳區衛生所等單位，到四腳亭地區吉安里和吉慶里進行登革熱防疫孳清宣導，區長楊勝閔和隊長吳河勇更親自下菜園示範巡倒清刷四步驟的正確做法，讓社區民眾和志工都更了解防治病媒蚊的重要性。

近日杜蘇芮颱風剛走，下過雨後天氣炎熱潮濕，在這種環境下就成為病媒蚊孳生的溫床，近期中南部登革熱疫情升溫，讓各地都嚴陣以待，瑞芳區清潔隊今日和瑞芳區公所及瑞芳區衛生所，一同到四腳亭地區進行登革熱防疫孳清宣導活動。

雖然現在普羅大眾對於登革熱防治觀念都很正確，但還是有一些民眾沒辦法落實執行，這些都可能成為孳生病媒蚊的關鍵，瑞芳區區長楊勝閔就希望藉由親自下菜園示範，落實巡倒清刷四個重點步驟，來更強化全民共同防治登革熱的重要性。

瑞芳區清潔隊隊長吳河勇說，很感謝今天參與宣導活動的吉安里和吉慶里的民眾和志工，大家都很踴躍參加孳清活動，並於平時皆主動巡查社區內的積水容器，勸導民眾不堆放積水容器，如果有需要也要加蓋或是投藥，一起打擊登革熱病媒蚊。

瑞芳 登革熱 病媒蚊

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