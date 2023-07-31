北市大龍市場改建生意差 士林市場地下層暫停營業

台北市政府推動傳統市場改建多年，包括已改建完的士林市場、大龍市場，以及即將完工的南門市場，還有正準備開始改建的北投市場、東門市場、成功市場等，都屬重大政策。不過改建並非全部成功，以大龍市場為例，攤商就抱怨買氣變差生意不如從前。

北市議員陳怡君表示，對做生意的人來說，地點相當重要，一定要在1樓被客戶看見，大龍市場改建後的玻璃黑漆漆，採光差，民眾路過以為沒開，很有距離感，市場客群很多長輩，他們就都不想進入，市場漂亮卻不實用。

大龍市場自治會長吳碧嬌過去就曾提到，自改建後市場脫胎換骨，設備、環境、賣的東西比許多傳統市場好，但剛開幕不久就遇到遇到2020年的疫情，加上生鮮超市競爭，還有大龍市場的外攤搶生意的問題，其實她認為做生意就會有所競爭，但應在公平、合法的狀態下競爭，市府應整頓外攤違規擺攤的問題。

陳怡君說，市場應該要親民、一目了然，有好吃的、裡頭貨物齊全，久而久之民眾就願意進去市場，還有人在怪說外攤商搶走市場攤商生意，但2邊賣的不一樣的東西，可以互相吸引客人，市場內賣生鮮、市場外事熟食。

陳怡君提到，大龍市場外面也沒有臨時停車場，民眾買個菜就會被開單，並不是要掩護違法，而是需要好好規劃動線、理解民眾需求，婆婆媽媽買菜當然都會騎腳踏車或騎機車，連停車需求都沒有處理好，叫人家怎麼去大龍市場買菜？

而士林市場也有地下層，不少餐廳聚集販賣熱食。自治會長林天來透露，現在地下街要停業6個月，改建成「共食區」，比較乾淨衛生，重新設計動線、空調，之前格局不好，時代在變化就要改進，在地下的美食街很成功。