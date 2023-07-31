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蔣萬安主持防颱 大稻埕煙火周三放不放？最晚明下午宣布

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天中午召開防颱整備會議，指示相關局處要加強強風的防範措施，確保民眾安全。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天中午召開防颱整備會議，指示相關局處要加強強風的防範措施，確保民眾安全。圖／北市府提供

卡努颱風進逼，不過因受到太平洋高壓分裂影響，導致各國原本預測路徑和結構大修，帶來的強陣風對北部地區將有一定威脅。台北市長蔣萬安今天中午開防颱整備會議，指示相關局處要加強強風的防範措施，確保民眾安全。

至於外界關切周三晚間的大稻埕夏日節是否照常舉辦？觀光傳播局長陳淑慧表示，會密切掌握卡努颱風的最新動態，最晚8月1日下午對外宣布。 

台北市災害防救辦公室表示，卡努颱風31日上午8時位置在台北東南東方約1120公里海面上，七級風暴風半徑250公里，預計接近琉球時會達到中度颱風等級。目前歐洲和美國對於卡努颱風路徑和結構的預測有很大的分歧，歐洲模式會比較接近台灣，對北部地區帶來的風雨相對會比較大。

蔣萬安指出，既然預估卡努颱風對台北市的影響係以風力為主，因此都發局、工務局及勞動局要積極聯繫各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌及其他設施加強穩固，其中位於戶外配(變)電所周遭之帆布及廣告物，尤應列為重點加強宣導防範。

蔣萬安提到，前次(杜蘇芮)颱風風災期間，有商家自行拆除可能墜落之招牌，因此請建管處透過宣導或民政系統（或里長），呼籲商家預先針對招牌或列管懸掛物檢查固定是否牢靠，如有破損、老化應儘早主動拆除。

此外，可以預期這次颱風導致路樹傾倒的案件數會增多，請公園處加強人力調度，儘速處理，維持道路暢通和行人安全；另因強陣風導致市區落葉及雜物增多，環保局也要加強溝渠巡檢清疏。

蔣萬安強調，雖然目前卡努颱風的不確定性大，但料敵從寬，禦敵從嚴，而且相較於雨量，強風對民眾生命安全威脅更大，絕對不可輕忽，市府各局處要戒慎恐懼，做好萬全準備，嚴陣以待。

卡努颱風 蔣萬安

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