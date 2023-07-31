北投預售完銷建案停工 北市府列警示建案

房市專家Sway揭露，北投區建案「泊山妍」預售完銷，本月卻稱營運困難中止興建，已購客最慘。對此，台北市地政局今天說，18日派員稽查並聯繫建商未果，已列「警示建案」。

Sway近日在臉書發表圖文表示，有買家哭訴說嘉源建設在北投區的「泊山妍」建案已經停工且人去樓空，員工被老闆拋棄領不到薪水。經查實價登錄，此建案預售約賣掉一半，價格也不算天價，地處郊區巷弄非投資客愛件，若是都更案則應該賣得差不多了，但建商收錢跑路，最慘的就是地主跟已購客。

他提醒，預售要小心，如果建商老闆是貪心的、槓桿的、肉粽串的，小心會連環爆。

附圖可看到，北投區溫泉路危老建案「泊山妍」去年10月底宣布完銷，但今年7月上旬卻傳送簡訊給買家稱，「因營建成本高漲和經營困難，已無法繼續興建，近期將有專人致電說明退戶事宜」。

地政局視察黃雅惠今天告訴中央社記者，7月中接獲「泊山妍」建案買家反映上述情形，經查此案建商為嘉源建設，目前在北市有2建案，分別為北投區「泊山妍」和大同區「嘉源埕驛」，前者有36個承購戶，後者建照有4戶、實價登錄承購有2戶。

黃雅惠表示，「泊山妍」建案價金信託帳戶是委由瑞興銀行辦理，其於7月中旬已公告嘉源建設無法依約完工，將針對預售購買戶退款；同時，地政局7月18日也已派員到「泊山妍」等案現場稽查，同時發函嘉源建設，但迄今都無消無息，連電話都沒人接聽，為避免再有民眾受騙購屋，已於官網列為「警示建案」。

她指出，地政局將持續關注此案銀行履約保證專戶分配基金狀況，協助受害承購戶能獲得賠償；另外，針對承購戶消費申訴部分，則須視受害人是否要主張權益走消保協調途徑，或是循其他法律途徑解決。