瑠公公園擴人行道塗銷機車格引疑慮 蔣萬安：多用大眾運輸

北市東區瑠公公園美化工程擴大人行道，塗銷上百格機車停車格位。台北市長蔣萬安今表示，周邊有捷運忠孝復興站、YouBike、公車等交通便捷，民眾可多用大眾運輸、節能減碳。

由於瑠公公園擬塗銷上百格機車格，機車族反映當地停車不便。蔣萬安今天出席南港高級中學綜合教學大樓新建工程開工動土典禮，接受媒體聯訪時被問及此事。

蔣萬安說，瑠公公園廊帶美化工程，周邊空間改造跟人行空間改善對北市很重要，希望給民眾更友善步行空間；配套部分已在附近提供替代格位，YouBike車柱則移到SOGO百貨周邊並增加數量。

蔣萬安說，最重要的是瑠公公園交通便捷，有捷運忠孝復興站、共享運具以及公車路線，希望民眾多使用大眾運輸工具，落實人本交通概念，也達到綠運輸比例增加，環境永續，空氣也更好。

機車族擔心「東區停車格不夠，且有些地方其實搭捷運到不了」，蔣萬安表示，這部分在公園綠廊規劃上面，市府提供相關配套，首先提供相應以及適量替代停車格位，YouBike站的設置也沒有問題。