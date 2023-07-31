南港高中大樓動土 蔣萬安力推「萬安金鏟」：拿了生3個

台北市立南港高中於民國56年創校，因科學大樓於民國75年使用至今，經建築物耐震能力評估氯離子含量過高，考量校園師生使用安全性及提昇整體教學環境，北市府107年12月發包拆除並規畫為綜合教學大樓新建計畫，今天動工。蔣萬安今天出席動工典禮，不僅指示工程要如期如質，並開玩笑說，等等他會簽很多金鏟子，因「拿到我的金鏟子的(夫妻)都很會生，都會生3個。」

台蔣萬安今天上午出席南港高中大樓動工典禮，典禮結束，也有許多南港區西新里民在校門口攔路陳情，盼北市府擬在南港蓋衛生局辦公大樓，應該回饋里民區民活動中心空間，蔣萬安當場接下里長陳情書，並表示會來了解，持續傾聽里民意見。

西新里長胡家瑒今與多位南港居民到南港高中校門口向市長蔣萬安陳情，因南港國產實業都市計畫變更回饋案，北市府規畫將回饋的樓層作為衛生局辦公大樓，不過里長爭取部分作為里民活動空間。

里長陳情時表示，「北市府卻一坪都不分給西新里民，這完全沒有道理....，希望共榮共好，希望蔣市長幫幫我們，許多里民都已經等了一甲子」。蔣萬安接下陳情書後表示，里民的心聲他會去了解。

至於南港高中綜合教學大樓動土典禮，蔣萬安也表示，這也是在地民眾的大事，因南港高中是歷史悠久學校，這次動工的綜合教學大樓原本是科學大樓，因非常老舊，也被鑑定是海砂屋，考量師生安全及耐震決定重新改建， 預計115年完工，希望工程如期如質完成。