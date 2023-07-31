台北市成功市場改建 上百名攤商抗議反地下化

台北市成功市場改建在即，市府欲地下化，引發不滿，今早上百位攤商赴北市府陳情反對成功市場地下化，各市場自治會長也出席聲援，希望台北市長蔣萬安不要「柯規蔣隨」。府方最後派出副秘書長張溫德出面接下陳情書，並承諾會把攤商心聲轉達給蔣市長。

目前成功市場攤商進駐中繼市場，台北市市場處規劃改建舊成功市場，建造地下2層市場、3層地下停車場，地上作為綠地廣場使用。

對此，蔣萬安今天受訪時回應表示，成功市場改建案在柯市府任內已經規劃通過，6月及7月舉辦過說明會，第一場是市場場攤商、第二場與在地住戶，這部分市府都會持續搜集意見，也會積極溝通，聆聽地方聲音。

是否為柯市府時代沒和攤商溝通好？蔣萬安說，就是來傾聽地方意見，大家都有一些不同想法，在說明會中也積極說明改建方案，希望彙整地方意見，蔣強調，成功市場改建案的規劃及預算都已經通過，現在至少地方溝通要做到最好。

攤商代表、成功市場自治會長陳中明表示，成功市場在前市長柯文哲任內，被規畫為地下化市場，不符合大眾上菜市場採買的習性，還衍生出安全、環境等問題。今年4月曾邀蔣萬安到成功市場，瞭解市場營運困難及地下化疑慮，近日北市市場處仍堅持要將成功市場地下化，不符民眾期許。

陳中明指出，放眼全亞洲沒有一個市場蓋在地下室會成功，明知這政策錯誤卻還要執行，期盼蔣萬安在事情有轉圜的餘地時，可以重開公共工程協調會，讓好的政策造福百姓。

陳中明也提出市場地下化的疑慮，包括清運垃圾相對困難、疏通排水淤塞也是一大挑戰，攤商裝卸貨物必須借助升降梯，空調換氣更是耗費電力，在強調節能減碳、力拚降低溫室效應的時代，安排市場地下化並不恰當。