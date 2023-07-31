黃國昌保護區土地未申設停車場 新北市府開罰3千並限改

前立委黃國昌汐止保護區土地遭質疑有停車場。土地承租人未於新北市交通局發函於7月29日前依法申設停車場，交通局今天裁處新台幣3000元罰鍰並限期改正。

民主進步黨籍新北市議員張錦豪日前在社群網站臉書Facebook表示，黃國昌女兒持有的新北市汐止區水源段162地號、黃國昌持有的163地號，共有20到25個停車位。另有媒體報導，土地承租人指是自己把土地改為停車場使用，黃國昌不知情。

交通局表示，汐止區水源段162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」，同地段163地號土地是「道路用地」。

交通局說，「道路用地」屬既成道路，本來就可停放車輛，不需申請臨時路外停車場；不過「保護區」土地則有申設必要，日前已發文給地主，要求在15天內申請臨時路外停車場設置許可。地主表示已轉達給承租者，要求合法使用。

新聞局表示，由於停車場申請許可期限於29日到期，交通局未收到申請資料，但因最後申請期限適逢假日，交通局於申請到期日後第1個工作天的今天，依停車場法裁處土地承租人3000元罰鍰並限期改正與持續列管稽查，並續由城鄉局依該管法令處置。

新聞局表示，由於案址屬都市計畫保護區，涉及違反土管使用部分，城鄉局7月21日已依「新北市政府處理違反都市計畫法事件統一裁罰」基準，函告土地承租人1個月內限期改善，1個月後若未改善，將依都市計畫法裁處6萬到30萬元罰鍰。