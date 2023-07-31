快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

黃國昌保護區土地未申設停車場 新北市府開罰3千並限改

中央社／ 新北31日電
前立委黃國昌。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
前立委黃國昌。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

前立委黃國昌汐止保護區土地遭質疑有停車場。土地承租人未於新北市交通局發函於7月29日前依法申設停車場，交通局今天裁處新台幣3000元罰鍰並限期改正。

民主進步黨籍新北市議員張錦豪日前在社群網站臉書Facebook表示，黃國昌女兒持有的新北市汐止區水源段162地號、黃國昌持有的163地號，共有20到25個停車位。另有媒體報導，土地承租人指是自己把土地改為停車場使用，黃國昌不知情。

交通局表示，汐止區水源段162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」，同地段163地號土地是「道路用地」。

交通局說，「道路用地」屬既成道路，本來就可停放車輛，不需申請臨時路外停車場；不過「保護區」土地則有申設必要，日前已發文給地主，要求在15天內申請臨時路外停車場設置許可。地主表示已轉達給承租者，要求合法使用。

新聞局表示，由於停車場申請許可期限於29日到期，交通局未收到申請資料，但因最後申請期限適逢假日，交通局於申請到期日後第1個工作天的今天，依停車場法裁處土地承租人3000元罰鍰並限期改正與持續列管稽查，並續由城鄉局依該管法令處置。

新聞局表示，由於案址屬都市計畫保護區，涉及違反土管使用部分，城鄉局7月21日已依「新北市政府處理違反都市計畫法事件統一裁罰」基準，函告土地承租人1個月內限期改善，1個月後若未改善，將依都市計畫法裁處6萬到30萬元罰鍰。

黃國昌 都市計畫 違建

延伸閱讀

黃國昌保護區土地尚未申設停車場 7月29日最後通牒

雜糧基金會補助造假 黃國昌：涉案人穩坐政院中辦高位

獨／黃國昌「超級違建」有解？ 沒過2大關卡恐被拆

議員指黃國昌家「超級違建」 新北：違規最重罰30萬

相關新聞

控楊植斗惡意資遣仍上班 法案主任：會向勞動局申訴捍衛權益

台北市議員楊植斗遭到辦公室法案主任黃先生控訴惡意資遣，黃先生今早開記者會表示，對於楊交代工作都是盡速回應，工作上也都很認...

遭法案主任控惡意解聘、亂砍薪水 楊植斗否認：他績效不佳

台北市議員楊植斗遭到辦公室法案主任黃先生控訴惡意資遣，甚至指控楊關說處理違建，針對這些指控，楊植斗全盤否認，強調薪水再當...

Metoo浪潮席捲各界 台北市性騷專線今啟用

#Metoo浪潮席捲台灣政治、藝文、影視、媒體、學術、校園、社運及體壇各界，加害者一一曝光，許多受害者遭性騷擾，當下因缺...

南港高中大樓動土 蔣萬安力推「萬安金鏟」：拿了生3個

台北市立南港高中於民國56年創校，因科學大樓於民國75年使用至今，經建築物耐震能力評估氯離子含量過高，考量校園師生使用安...

黃國昌保護區土地未申設停車場 新北市府開罰3千並限改

前立委黃國昌汐止保護區土地遭質疑有停車場。土地承租人未於新北市交通局發函於7月29日前依法申設停車場，交通局今天裁處新台...

北市前進東京Taiwan Festa 2023 邀日客感受「好久不見的台北」

疫後旅遊復甦，為推廣台北的創新遊程及多樣景點，台北市觀光傳播局於7月28日前往日本東京，參加為期三天的「Taiwan F...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦