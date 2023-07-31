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點亮湳仔溝仲夏夜 津渡橋百盞絢爛漸層投光燈登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
夜晚可至津渡橋散步，沉浸在白色橋身與絢爛燈光交織而成的浪漫氛圍之中。圖／新北水利局提供
夜晚可至津渡橋散步，沉浸在白色橋身與絢爛燈光交織而成的浪漫氛圍之中。圖／新北水利局提供

橫跨新北板橋湳仔溝並連接兩岸自行車道的「津渡橋」過去照明不足，橋面略顯昏暗，新北水利局為此換上LED燈及全彩投光燈，除改善照明外，燈光隨時間投射出七彩絢爛的漸層燈光，也讓該處成為新地標。

白色人字型橋身的津渡橋，位於湳仔溝南興橋至大觀橋河道段間，橫跨河段最長為56公尺，串聯了左右兩岸自行道及湳雅夜市，是湳仔溝特色地標之一，但原橋面照明略顯昏暗，不少民眾晚上不敢靠近。

水利局長宋德仁表示，經實地勘查後，用493盞LED燈及12盞全彩投光燈提升橋面步道及橋下照明，維護行人安全，同時也展現津渡橋之美，燈光隨時間轉變，投射出七彩絢爛的漸層燈光，並搭配自行車道光廊，以提高休閒樂趣及美化視覺景觀。

宋德仁提到，湳仔溝經整治及優化工程後，透過水質改善、植栽種植等經營管理方式，讓河川找回自然生命力，白天可看見蝴蝶翩翩飛舞、蜻蜓穿梭草叢間；夜晚可散步或騎乘自行車於左右兩岸，周圍還有可愛活潑的翠鳥、蜻蜓等裝置藝術。

宋德仁補充，津渡橋附近有林本源園邸、湳雅夜市等景點，都是到訪新北旅遊必訪的旅遊景點；希望透過津渡橋將迺夜市、逛園邸的眾多遊客順勢導入河岸散步，讓更多民眾發現湳仔溝夜景的美麗。

「以人為本」人行景觀陸橋，串聯了左右兩岸自行道及湳雅夜市。圖／新北水利局提供
「以人為本」人行景觀陸橋，串聯了左右兩岸自行道及湳雅夜市。圖／新北水利局提供
可愛活潑的翠鳥裝置藝術一起點亮湳仔溝。圖／新北水利局提供
可愛活潑的翠鳥裝置藝術一起點亮湳仔溝。圖／新北水利局提供
湳仔溝右岸自行車道新設照樹燈，形塑全新河岸地景。圖／新北水利局提供
湳仔溝右岸自行車道新設照樹燈，形塑全新河岸地景。圖／新北水利局提供
津渡橋近期已改善夜間照明，提高休閒樂趣及美化視覺景觀。圖／新北水利局提供
津渡橋近期已改善夜間照明，提高休閒樂趣及美化視覺景觀。圖／新北水利局提供
百盞燈飾隨時間轉變，投射出七彩絢爛的漸層燈光，展現津渡橋之美。圖／新北水利局提供
百盞燈飾隨時間轉變，投射出七彩絢爛的漸層燈光，展現津渡橋之美。圖／新北水利局提供

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