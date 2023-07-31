人生落幕前不忌諱道別 新北培力倡導員透過桌遊道愛道謝
新北市社會局2016年起推動「晚美人生我做主」計畫迄今滿7年，內容針對高齡者規劃幸福生涯、健康養生、生活法律與緩和醫療等議題，近日在五股勞工中心辦理「晚美人生自製教具成果發表會」，參加計畫的倡導員們分享自製教具成果，經檢討修正後將開放授權下載，讓全台社區照顧關懷據點皆可使用。
新北市社會局副局長許秀能表示，新北市行動講師培訓制度經過多年運作漸趨成熟，今年嘗試將四道人生、預立醫囑、遺囑及身後事規畫等主題納入，議題雖然敏感，卻是關係到子女在面對長者人生大事時的重要囑咐與依循，在課程中引導長者思考如何讓子女安心、讓自己放心，是人生必學的功課。
許秀能說，87名據點重要幹部、志工或是對議題有興趣民眾，經過24小時課程與考核實習，成為晚美人生計畫的倡導員，為讓議題宣導更有效益，今年回訓課程融入「教具設計工作坊」，培訓倡導員具有開發與製作桌遊的能力，讓被服務的長者能以更簡單的方法認識預立醫囑、遺囑與規畫身後事議題。
參與培訓的倡導員林明德認為，將宣導內容具體化是有高難度的挑戰，桌遊設計除了要導入正確觀念，還要能夠簡潔易懂不容易。在經歷無數次的開會、試玩與檢討後，分別就遺囑設定及預立醫囑設計了兩個遊戲，希望讓參與活動的長輩能在趣味的情境下學習知能。
倡導員李國欣表示，與家人試玩時，才發現家人彼此間也很少如此親密的去道愛、道歉、道謝、道別，遊戲剛開始時，向兒子、女兒表訴有點尷尬，慢慢就習慣，能更自然的表達，「這是我原本完全沒有預料到的」，真心建議每個家庭都應該要有我這一套桌遊，讓四道人生在平日就可以練習，學習人生功課。
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