防空避難室堆雜物上鎖 北市：緊急狀況沒清空最高罰20萬

日前萬安46號演習，許多民眾配合演習，須在警察、民防人員引導下，就近前往防空避難設施避難，但台北市一共有五千多處防空避難所，遇到警急狀況，真都能找得到？議員就曾接獲檢舉，表示被指定為防空避難室的民間大樓堆雜物甚至大門深鎖，建議政府除清楚指引，更因修法規定所有大樓地下室、學校等都為防空避難所，教育民眾對生活周遭哪裡有逃生避難空間觀念。

北市議員林杏兒說，台北市警察局建置有防空避難室APP，但現實有個狀況，就是許多民眾根本不知道警察局有建置APP，甚至許多避難所都是私人地點，沒有辦法強制，只能勸導，就曾有民眾跟她檢舉，民眾看到很多大樓一樓被貼有防空避難室，但就有民眾檢舉說，防空避難室底下都堆滿東西，而且還大門深鎖，請問怎麼去避難？

議員建議，應該將所有地下室、學校等視為防空避難室，不需要列地點，所有有地下室應該都可以進去躲，只要緊急狀況，訂定法令都應該開放，不然若有人將那一張紙撕掉，怎麼知道到哪裡躲？甚至遇到緊急戰爭狀況，可能連APP網路都連不上。

若防空避難室堆積雜物或門鎖起來？建管處長虞積學表示，若屬於私人大樓，因屬私權平時鎖起來沒有問題，但如果是緊急狀況、或演習期間就不可以不開放，至於若堆置雜物，可以依照公寓大廈管理處罰條例第16條罰處四萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得令其限期改善或履行義務。

虞積學說，如果有民眾檢舉就會去稽查，建管處與警察局會配合去看，如果有堆積雜物，可以要求公寓大廈管理人清理，若勸導不清，將可開罰。

對於議員建議所有地下室都開放作為防空避難室？虞積學表示，因非所有大樓地下室都為防空避難室，還是要看當初建築規畫時，大樓將防空避難室設置在哪裡，甚至防空避難室也有構造規定，並非地下室都有被規畫為防空避難室。