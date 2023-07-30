淡水宮廟遶境 垃圾滿地輕軌旁放煙火 網批：執法在睡

今天是新北市淡水皇極玄元宮建宮10週年平安遶境慶典，遶境隊伍從早上8時開始直到晚上繞抵淡水區濱海路三段玄元宮紅壇，場面相當熱鬧。不過有部分繞境民眾沿途亂丟垃圾、隨地小便，甚至在無視輕軌列車通過燃放高空煙火，有網友將畫面上傳臉書社群，引發網友一面倒留言砲轟「執法單位還在睡覺！」

據了解，新北市淡水皇極玄元宮2013年7月30日建宮，主祀北極玄天上帝、昊天皇元天子。今天是淡水皇極玄元宮建宮十週年慶典，廟方特地舉行祈福繞境活動，場面相當熱鬧。

不過有部分繞境民眾褻瀆神威，不但沿路將吃過便當盒、垃圾隨手亂丟，導致淡水區部分路段髒亂不堪，還有遶境民眾隨地小便，佔街燃放高空煙火，甚至無視輕軌列車通過在旁燃放高空煙火。

有民眾將這些誇張行為錄影上傳臉書社群《細說淡水》，引發網友幾乎一面倒留言砲轟，有網友痛批「上次北海岸核電廠旁才被進香團的鞭炮點燃火燒山」、「為什麼不花錢也請一群清潔人員在後面收拾？」，有網友揶揄「尊重在地文化垃圾，一定是神明旨意要垃圾亂丟放鞭炮」。

還有網友直指在輕軌旁放煙火「影響到輕軌前進，已經有公共安全問題，執法單法還在睡嗎？」、「太誇張 真的滿是垃圾」，甚至有網友說「廟會仔被歧視不是沒有原因的」「請不要把美麗的淡水弄髒」、「有素養的陣頭不會讓自己跟垃圾劃上等號」、「沿路都有許多垃圾，觀感真的不太好。」等話。

對此，新北市淡水警分局表示，「淡水皇極玄元宮祈安遶境活動」從上午8時在中正路233-2號(第一漁港前)集合出發，經淡水區部分路段，直到晚上抵皇極玄元宮紅壇為止，整個活動在晚上10時左右結束，初估參與人數約800人、各式陣頭25隊，警方出動35名警力沿路交管，環保局也有派員沿路稽查。

針對有關輕軌旁宮廟施放煙火是否涉及公共危險，將蒐集相關影像函請消防局檢視影像認定後，分局將依權責受理。

新北市消防局回應，有關民眾違規施放爆竹煙火，涉違反新北市爆竹煙火管制辦法相關規定，按情節輕重依爆竹煙火管理條例第29條規定逕行裁處新台幣3萬~15萬元罰鍰。但目前尚未接獲民眾檢舉，難明確知道施放行為人是誰，裁罰上有所困難。