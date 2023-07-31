輔大站丹鳳站工業區轉型 地主怨回饋占比高

新北新莊、泰山發展早，捷運輔大及丹鳳站周邊早年因家庭代工興盛，隨時代演變，傳統工業沒落，部分工廠閒置，4、5層樓公寓多逾30年，市府推動通盤檢討，總面積77.4公頃，引導老舊工業區轉型，有地主反映希望能減少回饋比率。城鄉局表示，比率是依中央規定訂定，會協助向中央爭取。

新莊及泰山區鄰近捷運輔大及丹鳳站周邊，早期家庭代工業興盛，1樓為工廠、2樓以上當住宅使用，因經濟環境、產業政策轉變，許多大型製造業出走或關廠，加上雙捷運帶動開發，中正路、明志路沿線有大規模工業區變更為住宅或商業區，但輔大及丹鳳站周邊，因產權複雜、土地範圍小且長期融合工廠與住家，若依照工業區變更審議規定，回饋占比提高，影響地主變更意願。

市府啟動都市計畫變更，協助工業區轉型為產業專用區，老舊聚落可循都更或危老重建，維持住宅使用且容積率200%時免回饋，容積率達288%要回饋37%。另，若變更成商業使用，容積率282%需回饋40.5%，非老舊聚落維持產業使用，容積率210%也免回饋。

該案近日在新莊、泰山辦說明會，廖姓地主說，他擁有該區非老舊聚落乙類土地，照變更方案，除變更為產業使用不需回饋外，變更成住宅、商業使用要回饋至少37%，盼回饋率調降，才有助凝聚共識。城鄉局說，回饋比率是中央訂定，會向中央爭取，也反映地方意見。

當地營盤里長林宗暉也說，該區老舊住宅屋齡逾30年，一樓早已不做工廠，多變成停車或客廳，加上老一輩習慣住透天厝，不一定願意都更或危老重建

市議員鍾宏仁指出，輔大、丹鳳站周邊行情高，過去工業區多違規使用，中正路上多為1、2樓建物效益低，對該區通檢樂觀其成，仍要尊重地主意願。