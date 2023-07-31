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永和大陳單元3都更通過 明年拆除動工

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北永和大陳更新單元3目前多為老舊房子（圖），公辦都更案審議通過，預計明年動工興建3棟大樓。圖／新北市都更處提供
新北永和大陳更新單元3目前多為老舊房子（圖），公辦都更案審議通過，預計明年動工興建3棟大樓。圖／新北市都更處提供

新北永和大陳地區都更案引發關注，新北市都更處表示，大陳更新單元3公辦都更案經新北市都市更新及爭議處理審議會第53次會議審議，在7月28日通過；預計明年2月拆除、下半年動工，單元3的大陳義胞地主住新家的願望又往前邁進一步。

都更處說明，永和大陳義胞更新單元3位於永和區環河西路二段及新生路160巷所圍街廓中，屬永和都計的住宅區及市場用地，更新單元面積約1萬3084平方公尺，符合「都更二箭」政策，可提高住宅區及市場用地基準容積，未來預計興建3棟地上33至35層、地下6層住商大樓，及地上9層、地下6層的公有新生市場。

新北永和大陳更新單元3目前多為老舊房子，公辦都更案審議通過，預計明年動工興建3棟大樓（圖，模擬圖）。圖／新北市都更處提供
新北永和大陳更新單元3目前多為老舊房子，公辦都更案審議通過，預計明年動工興建3棟大樓（圖，模擬圖）。圖／新北市都更處提供

都更處指出，新生市場未來有全新零售市場、餐飲及辦公空間，基地東側將與大陳單元4共同規畫約7000平方公尺的中央公園，將有大面積綠地及開放空間。

大陳單元3公辦都更案為新北住都中心指標案例，該案更新前約有250名所有權人，新北住都中心2021年3月進場整合，去年1月徵得出資者、5月申請都更報核，今年7月都更大會審議通過。市府持續推進永和大陳公辦都更，除單元6已公開展覽，單元5、7也將接棒，9月底邀居民參與自辦公聽會。住都中心推動的單元1、4也將完成招商，希望透過各地公辦都更讓新北翻轉升級。

都更 永和

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