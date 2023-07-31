新北15App成效差下架 挨批浪費公帑

新北市致力發展智慧城市，升格以來砸逾4千萬元製作25款App，其中15個App成效不佳、下載數偏低，難逃遭下架命運，民進黨市議員李宇翔質疑市府花大錢開發App卻沒發揮效益，浪費公帑672萬元。研考會回應，App下架後會列入檢討，也加強把關。

陸續遭下架App包括水金九、新北大玩家、阿倫Online、醫療精靈、新北活動報、蜂新北Online、新北GoGoFun、掌上e櫃檯、新北旅客、勞工E指通、新北水漾、新北市GoodJob、新北i環保、新北地政e服務、新北市濱港遊樂地圖。

目前剩新北行動支付、新北居家托育、建管即時通、智慧社區等10款仍提供下載，i Police、新北愛book、新北校園通及我的新北市下載有近50萬人，其他下載人次不算高。

新北市民葉先生指出，市面上各式App多如牛毛，市府開發許多功能相近的App實在沒必要，像是newtaipay新北行動支付回饋內容太少，超商回饋很快被搶光，不如使用自己熟悉的支付工具更順手。住土城的蔡先生說，住家附近常有違規停車，曾使用新北i Police檢舉成功，透過手機定位，拍攝照片上傳即可，不久警方會到場排除，還有案件進度可追蹤。除常用的違規檢舉，還有行動保母、交通路況、防空疏散避難專區，功能齊全。

李宇翔團隊體檢新北市政府推出的各類App，他質疑，疫情期間開發的「新北 icare健康雲」與中央防疫App雷同，根本疊床架屋，顯示規畫缺乏策略，造成浪費。

李還說，今年7月新北行動支付App花費1630萬元建置，3年維護費6千萬元，下載人數目前8萬人，大部分使用者衝著註冊獎勵100元，熱度難以延續。他主張，應在「我的新北市App」擴充功能，將行動支付、借書功能、動健康等項目整合，化繁為簡，從使用者角度出發。

研考會資訊中心回應，府內單位開發App訂有「新北市政府行動應用軟體作業原則」，會擬定推廣計畫、對象、差異性，評估可行才開發，App上架後每半年要有自評表，成效不彰會下架並進行檢討，資訊中心會管考、加強把關App必要性。

議員建議整合App功能，資訊中心表示，考量各廠牌手機性能不同，高階手機可負擔大容量、多功能App，裝在一般手機可能負載過重，不同功能App分開使用，提供有需要的使用者下載。

學者臧意周指出，App要能貼近日常生活，例如公車動態會吸引通勤族使用，檢視遭下架的App功能通常太單一，包括一周天氣預報、局部觀光景點資訊，天氣預報上網就能查，放在App裡沒必要，景點介紹應擴及整個新北市才能吸引使用，建議研發設計App時，要將使用需求放最上位，並落實維運管理。